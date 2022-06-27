人民网北京6月27日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，近日，共青团中央办公厅、农业农村部办公厅联合印发《关于开展2022年度高素质青年农民培育工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》深化实施新时代共青团青年人才工作行动计划和乡村振兴青春建功行动，努力培养造就一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质青年农民队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化贡献青春力量。

《通知》强调，要重点聚焦乡村振兴人才需求，支持有条件、有需求的省份开展高素质青年农民培育工作。参与省份根据实际需求，举办3至5期各层级高素质青年农民专题示范班，每期培育50至100人。鼓励支持160个国家乡村振兴重点帮扶县因地制宜举办适度规模的高素质青年农民专题班。要重点围绕致富带头人、家庭农场经营者、农村合作社带头人等乡村青年，返乡创业大学生，脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类户”中的青年等群体开展培训。

《通知》要求，各级团委、农业农村部门要强化组织领导，认真遴选培育对象，科学设置培训课程，把培育质量放在第一位，加强培育全链条管理，杜绝形式主义、弄虚作假等现象，确保取得实实在在成效；要坚持为党育人导向，完善培养链条，推动“选育用”各环节与三农政策相衔接、与县域共青团基层组织改革相促进，努力将工作成果转化为组织成果和政治成果；要加强跟踪服务，依托各级行业团组织、青联、青年企业家协会、农村青年致富带头人协会，建好用好县域团属青年创业组织、农村青年创业金融服务站、“青年之家”等平台，强化与高素质青年农民的常态联系和支持服务。

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