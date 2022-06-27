人民网北京6月27日电 （记者王连香）6月27日，国务院新闻办公室举行物流保通保畅等工作进展新闻发布会，交通运输部副部长赵冲久表示，预计今年上半年全国铁路、水运、邮政快递货运量将超过2019年同期水平。

赵冲久介绍，我国主要物流指标稳中向好。6月24日，全国铁路货物发送量1077万吨，公路货运量1.16亿吨，主要国际航空口岸货邮运输量2.6万吨，邮政快递揽收3.36亿件、投递3.48亿件。监测的港口完成货物吞吐量3200万吨；预计今年上半年全国铁路、水运、邮政快递货运量将超过2019年同期水平，那就是铁路将达到2019年同期的120%，水运将达到2019年的115%，邮政的业务量将达到2019年的185%左右，保持增长，跟2019年比还是有大幅度增长。公路和民航将分别达到2019年的93%和89%。

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