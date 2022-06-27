人民网北京6月27日电 （记者车柯蒙）根据国家税务总局公告，从2022年3月1日至6月30日，符合相关规定的居民个人需要办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴事项。

根据公告，2021年度终了后，居民个人需要汇总2021年1月1日至12月31日取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得的收入额，减除费用6万元以及专项扣除、专项附加扣除、依法确定的其他扣除和符合条件的公益慈善事业捐赠后，适用综合所得个人所得税税率并减去速算扣除数，计算年度汇算最终应纳税额，再减去纳税年度已预缴税额，得出应退或应补税额，向税务机关申报并办理退税或补税。

6月接近尾声，2021年度个人所得税汇算即将截止，还没有办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴的，快按照这份个税汇算手机APP操作指南操作起来吧。

年度汇算期间可以享受哪些税前扣除，一张图带你快速了解政策“红包”。

策划：车柯蒙 制作：徐紫薇

此前，中国国际税收研究会课题组发布《中国个人所得税年度汇算的国际比较研究》显示，中国2019-2020平均年度汇算退税率为48.65%，2019和2020两个年度人均退税额581.61元。我国现行的预扣预缴和汇算清缴制度有效避免了“先多预缴、再多退税”的麻烦，尽可能使大多数纳税人在预扣预缴环节就精准预缴税款、提前享受改革红利。

如果不小心错过了个税汇算截止日，纳税人还可以补办申报吗？据了解，错过6月30日的纳税人，如果属于可退税人群，可以补充办理汇算申请退税，通过网上退税窗口或通过线下税务局营业厅办理。退税时效是三年，三年内的退税都可以办理。

值得注意的是，税务部门提醒，广大纳税人应依法依规办理个人所得税汇算清缴，认真阅读个税APP提示提醒信息，如实准确填报收入、专项附加扣除等申报项目，需申报补税的要在法定期限内完成申报补税，不要轻信网上各类“退税秘笈”，更不要在网络社交平台随意传播非官方涉税信息，做依法诚实守信的纳税人。

近期，各地税务部门结合去年个人所得税汇算清缴事后抽查、今年汇算清缴退税审核等工作，就发现并查处了部分自然人纳税人不依法依规办理个税年度汇算清缴案件。

广东省佛山市税务局根据税收大数据分析发现，宣某某未依法办理2019年度个人所得税综合所得汇算清缴，经多次提示提醒仍拒不配合，佛山市税务局稽查局对其进行立案稽查。经查，宣某某未依法办理2019年度个人所得税综合所得汇算清缴，少缴个人所得税5.03万元，宣某某在检查期间主动申报补缴了税款。综合考虑上述情况，佛山市税务局稽查局依法对宣某某少缴税款拟处0.5倍罚款，税款、滞纳金、罚款共计9.13万元。

浙江省杭州市税务局稽查局根据群众举报，立案查处了蓝某某未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴案件。经查，蓝某某未依法办理2020年度个人所得税综合所得汇算清缴，少缴个人所得税2.44万元。税务部门对其立案检查后，蓝某某主动申报补缴了部分税款。综合考虑上述情况，杭州市税务局稽查局依法对蓝某某追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计4.67万元。

税务部门有关负责人提醒广大纳税人，要依法依规办理个人所得税综合所得汇算清缴，需要补税的纳税人应在法定期限内办理申报并补缴税款。对不依法办理个人所得税综合所得汇算清缴的，除依法追缴税款、滞纳金并处罚款外，还将在其《个人所得税纳税记录》上进行标注，纳入税收监管重点人员名单，对其以后3个纳税年度申报情况加强审核。

(责编：王仁宏、吕骞)