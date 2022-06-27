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产业观察：拓市场、稳外贸 跨境电商助力中国制造出海

人民网记者 夏晓伦
2022年06月27日10:31 | 来源：人民网
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在深圳前海的综合保税区，数条智能分拣线满负荷运作，一个个包裹经海关X光机和CT机同屏比对和智能判图后秒速验放，一辆辆装载着货物的快递运输车辆整装待发……据报道，自2016年深圳获批跨境电商综试区以来，前海累计出口包裹超10亿个，货值近600亿元。

今年2月，综合试验区的设立迎来第6次扩围。为发挥跨境电商助力传统产业转型升级、促进产业数字化发展的积极作用，国务院批复同意在鄂尔多斯市、扬州市、阿拉山口市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，范围已扩至全国132个城市和地区。

记者梳理发现，除大力推进试验区建设外，叠加出口退税、信贷支撑及海外仓运营等利好跨境电商政策也不断落地，这让跨境电商迎来了发展新机遇。数据显示，2021年我国跨境电商进出口1.98万亿元，增长15%；其中出口1.44万亿元，增长24.5%。

跨境电子商务快速发展，已成为国际贸易的新方式和新手段，对于扩大海外营销渠道，提升我国品牌竞争力，实现我国外贸转型升级具有重要而深远的意义。

有关内业人士分析认为，我国跨境电商的发展分为三个阶段：第一个阶段主要是来料加工，由国外进口原材料在国内加工后再出口；第二个阶段，出现了家具、户外用品、电子产品等针对企业客户的产品；第三个阶段，则需要国内企业建立自有品牌。

如今，我国出口商品种类更加丰富，正逐步从服装、饰品等劳动密集型产品向数码、智能家居等技术密集型产品升级，产品附加值明显提升。数据显示，今年一季度，半导体、集成电路等跨境电商出口同比分别增长95.4%和1.8倍。

“我国拥有着全球最大的消费品市场，产品也是经过庞大的消费群体验证过的。同时，我国还拥有众多优质的产品和完善的生产体系，这也就有了足够的产能出口。”联络互动董事长、新蛋董事局主席何志涛表示，其跨境电商平台有40%的卖家来自中国，最受欢迎的不是箱包、服饰等低附加值产品，而是智能手机、电脑配件、扫地机器人等智能制造的产品，这表明了中国制造业有着广阔的发展前景。

那么，如何看待跨境电商在对外贸易中的促进作用？何志涛以制造业为例向记者做了阐释：“以前，国内企业只是根据海外订单进行单一生产，对于销售情况和反馈没有直观的感受。而跨境电商可以把国内的商品直接展示给全球的消费者，既有利于国内企业拓展海外市场，也有利于产品的升级和换代。”

实际上，国内跨境电商近年来呈现了爆发式增长态势，跨境行业的发展重点，也从昔日的以“量”为先，进入了以精细化、精品化为导向的高“质”发展阶段。

在这个阶段，民营中小企业则成为拉动跨境贸易高质量增长的内生动力。相关数据显示，近5年来，民营中小企业跨境电商进出口量涨幅近10倍，在中国对外贸易中的占比接近40%，且以每年超过两位数的比率快速增长。

“中小微企业是我们合作赋能的重点对象。”何志涛表示，当前，大企业在出海过程中已经形成了自己的理念、自己的品牌，在渠道方面也实现了低成本和全方位，而这些方面对于出海的中小企业来说，却是不小的挑战。

如何进一步促进跨境电商提质增效？去年发布的《“十四五”对外贸易高质量发展规划》为跨境电商的发展指明了方向：“将支持跨境电商企业打造要素集聚、反应快速的柔性供应链。建立线上线下融合、境内境外联动的营销体系，推进跨境电商线上综合服务平台等基础设施建设。”

对此，相关专家建议，首先，应将对跨境电商的支持政策从单一环节扶持扩展到全生态体系建设；其次，要积极参与各类全球性、区域性跨境电商规则的制定；第三，要打造更优质的跨境电商营商环境，形成支持跨境电商提质增效的良好政策氛围。

(责编：王仁宏、吕骞)

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