人民网北京6月27日电 （记者罗知之）近日，中国人民银行与国际清算银行（BIS）签署了参加人民币流动性安排（RMBLA）的协议。人民币流动性安排是由国际清算银行发起并设计的一项金融制度性安排，旨在通过构建储备资金池，在金融市场波动时为参加该安排的央行提供流动性支持。

据介绍，人民银行积极参与了该安排的设计，其他首批参加方还有印度尼西亚中央银行、马来西亚中央银行、香港金融管理局、新加坡金融管理局和智利中央银行。人民币流动性安排由所有参加方共同出资建立，各方实缴资金不低于150亿元人民币或等值美元。在有流动性需求时，参加方除可提取其出资部分外，也可凭合格抵押品从储备池中借入短期资金。

人民银行表示，参加人民币流动性安排有利于加强与国际清算银行的合作，满足国际市场对人民币的合理需求，并为加强区域金融安全网作出积极贡献。

国际清算银行表示，这一储备资金池安排能够为参与的央行提供额外的流动性支持。这些中央银行不仅可以在此安排项下提取其认缴的份额，而且还可以通过国际清算银行运作的抵押流动性窗口借入额外资金。最高可借入的额外金额相当于该中央银行在抵押流动性窗口所占的份额。

“该项金融制度性安排类似于各地区央行共同出资组建的一个互助资金池，一旦国际金融市场发生剧烈波动，参与方依据相关规则可以便利获得人民币流动性支持。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，我国央行积极参与该安排的设计，加强了我国与国际金融组织、其他地区央行的合作，有助于提高我国参与国际金融治理的能力，提升我国在国际金融治理中的话语权。同时，该制度安排反映出各国更加重视人民币流动性安全问题，有助于进一步促进人民币国际化。

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