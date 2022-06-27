胡长清

习近平总书记深刻指出：“森林是水库、钱库、粮库，现在应该再加上一个‘碳库’。”近年来，湖南林业部门深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的重要理念，深入推进生态保护、生态提质、生态惠民，着力巩固提升森林生态系统固碳能力。

加强生态保护，稳定森林存量。森林资源易毁坏、难修复，必须坚持保护优先。自2016年起，湖南实施森林禁伐减伐三年行动，对全省7986.3万亩森林实行禁伐、63个县实行减伐，累计减少采伐量1500万立方米；认定公布古树名木23.91万棵，进行挂牌保护、动态监测；履行森林防火、林业有害生物防治职责，常态化开展专项执法行动，严厉打击滥采滥伐等违法犯罪行为。得益于生态优先、绿色发展，严格落实林地用途管控、林木采伐限额等制度，森林资源稳步增长。截至2021年底，湖南森林覆盖率达59.97%，森林蓄积量达6.41亿立方米。

实施生态提质，提高森林质量。在扩面升量空间有限的情况下，提质增效成为森林资源管理的重点。“十三五”期间，湖南完成人工造林1321.1万亩、封山育林1323.1万亩、退化林修复1491.4万亩、森林抚育3970.2万亩。同时，启动生态廊道建设，建成省级生态廊道12.53万亩；开展长株潭“绿心”生态提质工作，完成生态保护修复2.95万亩、林相改造7.4万亩。坚持森林调优，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，科学开展国土绿化行动，通过适地适绿、良种良法，实现了绿化品种多样化、本土化，绿化空间逐步拓展，林分结构不断优化。

推进生态惠民，激发森林价值。近年来，湖南整合各类资金164.6亿元，投向贫困地区。大力发展油茶、竹木、生态旅游与森林康养、林下经济、花木五大林业千亿产业，带动广大林农增收致富。目前，油茶产业不断壮大，湖南全省油茶林总面积达2277.5万亩，年产茶油41.35万吨，年产值达688.6亿元。森林在满足人民美好生活需要方面潜力巨大，只要妥善处理保护与发展的关系，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，就能不断增进群众的绿色福祉。

深化改革创新，提升治理能力。湖南以全面推行林长制为抓手，构建省市县乡村五级林长、护林员、监管员和执法人员等“一长三员”分区负责的网格化管护体系，做到定责、履责、督责、问责环环相扣。深化国有林场改革，拓展集体林权制度改革，开展林业碳汇开发试点，完善森林风险补偿机制，稳步推进林业信息化……因地制宜，分类探索，勇于创新，通过改革森林资源管理体制，完善政策支持，有助于推动林区经济转型，增强林区发展活力，以实际行动推动森林资源可持续经营，建设和培育稳定的森林生态系统。

森林和草原对国家生态安全具有基础性、战略性作用，林草兴则生态兴。奋进新征程、建功新时代，在习近平生态文明思想指引下，湖南林业部门将始终胸怀“国之大者”，锲而不舍、久久为功，在三湘大地上保护好森林资源，为人民群众提供优美的生态环境、优良的生态产品、优质的生态服务，为建设美丽中国作出应有贡献。

（作者为湖南省林业局党组书记、局长）

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)