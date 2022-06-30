人民网北京6月30日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，南海热带低压已于今天上午发展为第3号台风“暹芭”（热带风暴级），将可能成为今年首个登陆我国的台风，中央气象台发布台风蓝色预警。预计，“暹芭”将以每小时10至15公里的速度向北偏西方向移动，强度缓慢增强，最强可达强热带风暴级（10至11级，25-30米/秒），逐渐向海南岛东部到广东西部一带沿海靠近。

据中国气象局介绍，经中国气象局、澳门地球物理暨气象局、香港天文台和台湾地区气象部门协商，根据2月23日至25日ESCAP/WMO台风委员会第54届会议（视频）的决议，“Linfa”“Vongfong”“Molave”“Goni”“Vamco”等5个台风名字，分别由“Peilou”“Penha”“Narra”“Gaenari”“Bang-lang”所取代。

新名字的中文译名和意义如下：

琵鹭Peilou

中文意义：一种澳门常见的候鸟

名字来源：中国澳门

旧名字：莲花Linfa

西望洋Penha

中文意义：西望洋山为澳门新八景之一

名字来源：中国澳门

旧名字：黄蜂Vongfong

紫檀Narra

中文意义：一种乔木；紫檀

名字来源：菲律宾

旧名字：莫拉菲Molave

简拉维Gaenari

中文意义：一种春天开花的灌木，有黄色的花朵；连翘

名字来源：韩国

旧名字：天鹅Goni

班朗Bang-lang

中文意义：一种开花乔木；大花紫薇

名字来源：越南

旧名字：环高Vamco

(责编：杨虞波罗、吕骞)