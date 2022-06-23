人民网联合报道组

6月20日，复兴号智能动车组行驶在济郑高铁濮阳至郑州段。王玮摄

郑渝高铁全线贯通、济郑高铁濮郑段正式开通运营，让湖北的南漳、保康、神农架、兴山、巴东，重庆的巫山、奉节、云阳，河南的濮阳结束了不通高铁的历史。

随着G51次列车按照时速350公里运行，标志着京广高铁京武段常态化按时速350公里高标运营。

浩吉铁路增开货物列车38列，其中万吨重载列车2列，北煤南运能力进一步得到提升。

这些变化都发生在今年6月20日。当日，全国铁路实行新的列车运行图，调图从满足基本出行向提供快捷、高品质的交通服务转变，多个城市间旅行时间再缩短，高铁成网运行优势更加凸显，更好地提升了铁路运输效能，满足了市场对客货运输的需求，释放了经济活力。

提质增速

旅客乘车体验更舒适、更美好

常亚娟在工作中。北京铁路局石家庄客运段供图

“您好，欢迎乘车！请注意脚下安全！”6月20日早晨7时45分，在北京西站15站台上，G85次列车列车长常亚娟面带微笑指引旅客上车。

8时05分，G85次列车从北京西站准时发车开往南昌西方向。这趟列车，从北京西到南昌西1562公里，中途停靠石家庄、郑州东、武汉和庐山，全程开行时速达350公里，运行时间6小时08分，是57列京广高铁高品质标杆列车之一。

“此次调图，最大的特点是京广高铁京武段时速350公里高标运营，发挥了京广高铁京武段作为中部高铁网的主动脉作用。”国铁集团相关负责人表示。

其介绍，调图全面优化调整以京广高铁为主骨架，涵盖石太、石济、徐兰、郑渝、郑太、郑阜、汉十、沪蓉等高铁线路的中部高铁网列车运行图。北京西至石家庄、郑州东、武汉最快旅行时间分别压缩至1小时01分、2小时11分、3小时48分，北京西至长沙南、广州南、西安北、南昌西、成都东、贵阳北等跨线运行列车最快旅行时间都相应缩短。

调图后，青岛至贵阳直达高铁全程13小时21分，山东半岛与川黔地区联系将更加方便；南宁往北京高铁最快旅时缩短至10小时30分，北京至北海首次实现12小时内到达，广西进京往返更快捷。

G1476次列车列车长陈飞洋正在给小朋友们介绍神农架的风景。上海铁路部门供图

除速度提升外，铁路部门也加大了复兴号智能动车组、高寒动车组等特殊车型的投用，并开行了57列速度快、停站少、旅时短、时速350公里的高品质标杆列车，并推广静音车厢、新型票制等服务，高铁运营品质明显提升，旅客乘坐高铁出行体验更加美好。

“我们以京广高铁高品质标杆列车开行为契机，全力提升列车服务品质，挑选180名优秀的乘务人员担当高品质标杆列车乘务人员。”石家庄客运段相关负责人说。

这次调图中，石家庄客运段担当4.5对350公里高品质标杆列车的执乘任务。为全面提升旅客乘车的舒适度、满意度，客运段在全程关爱、商务座免打扰、出行建议提示、夜间到站提醒等8项特色服务上下功夫，为旅客营造温馨、舒心的乘车环境。

北京丰台站候车大厅。 人民网 李博摄

6月20日，亚洲最大铁路枢纽客站北京丰台站正式投用。这里办理经由京广高铁至石太高铁方向的动车组列车，以及京九铁路、京原铁路方向和部分北京枢纽中转普速列车客运业务，46列高速、74列普速从这里开往全国，多趟列车的始发站、终到站变更为北京丰台站。

始发终到站的调整，让扩建后的北京丰台站得到充分利用，更有效分散北京西站客流，增加北京开往全国的列车对数，加强了首都与全国城市的联系。

开通新线

助力区域经济社会发展

除了提质增速，郑渝高铁、济郑高铁濮郑段等新线路也于6月20日正式投用。高铁的开通运营，意味着人流、物流、信息流、资金流的流动效率，迎来重大提升。

“从郑州东站出发回家，高铁不到一个小时就能到濮阳，还是浮动票价，最低只要59元，非常划算。”穿过田野、跨越黄河，第一次坐复兴号回家的小戴很是兴奋。“看看风景，一眨眼的功夫就到家了，舒适又轻松，回家的路再也不用靠拼车了。”

老家在濮阳的小戴，坐的是6月20日郑州开往濮阳的首发列车。这趟列车结束了濮阳不通高铁的历史，也标志着河南“米”字形高铁的最后一笔正式收官。

同一天，7时32分，重庆北开往北京西的G52次列车从重庆北站站台驶出，这是郑渝高铁全线通车后从重庆始发的第一辆列车。

它开进了三峡库区，也连接了神农架，串联起中原城市群和成渝地区双城经济圈，重庆与长江中游城市群、京津冀城市群的联系更加紧密。由此，北京至重庆最快6小时46分，郑州至重庆最快4小时23分，武汉至重庆最快4小时57分。

郑渝高铁巫山站。中铁八局供图

西南地区是河南乐凯华光印刷科技有限公司的重要业务区域。郑渝高铁开通后，该公司业务经理高建心乐开了花。“以前到重庆出差，得坐13个小时火车，现在当天就能往返。”高建心早早在网上预订好了6月21日郑州到重庆的车票，“公司的业务人员最近正在盘算如何扩大销量，高铁带来的发展机遇我们必须紧紧抓住。”

作为中国“八纵八横”高铁网的重要组成部分，郑渝高铁是西南地区又一条快速客运通道，全长1068公里，途经豫、鄂、渝3省份。而经由它连接的豫西南、鄂西北和渝东北，经济不算发达，但旅游资源丰富。

借助这条线路，河南的南阳、平顶山，湖北的南漳、保康、神农架、兴山、巴东，重庆的巫山、奉节、云阳，由此进入高铁时代。医圣祠、神农架、万州大瀑布、巫山小三峡等远近闻名的景点，也搭上高铁的快车。

郑渝高铁两河口双线特大桥。武汉市铁路局供图

“郑渝高铁全线开通后，从汉口站上车，只需要两个多小时就能抵达神农架。”神农架林区文化和旅游局局长张守东介绍，瞄准这条热线，当地推出了乘坐高铁即享免费游景区的活动。“高铁开通当月，游客凭到达神农架站的火车票免费进入景区游玩。”

郑渝高铁来了，沿线地区的秀美风光、丰饶物产、厚重人文离市场越来越近。群众寻找着致富的新路子，乡村振兴的步伐也日渐加快。

“有了高铁，来玩的人肯定更多，村里的脆李、大樱桃不愁卖了。”巫山县两坪乡同心村党支部书记向天存说，通高铁的消息一传开，早先一些外出务工的村民都打来电话，打算回乡工作、生活，村里肯定越来越热闹喽！

畅通货流

保障产业链供应链稳定

6月16日，5818次列车穿过玉龙喀什河。穆合塔尔摄

如果说郑渝高铁、济郑高铁濮郑段的开通运营串联了中西部地区经济发展，和若（和田至若羌）铁路线的投用，则打通了新疆南疆地区沟通西北、西南地区的便捷运输通道。

“和若铁路开通运营，与南疆铁路、喀和铁路、库格铁路形成世界首个沙漠铁路环线——长达2712公里的环塔克拉玛干沙漠铁路环线，让新疆铁路网进一步完善。”国铁集团运输部负责人说。

该环线途经新疆巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区5个地州，覆盖南疆地区上千万各族群众，极大便利沿线各族人民群众出行和货物运输，带动沿线资源开发。同时，也有利于维护民族团结、巩固边疆国防、助力乡村振兴。

“作为便捷的物流通道，和若铁路犹如一条经济‘大动脉’，彻底结束了南疆地区‘五县三团’不通火车的历史。”乌鲁木齐铁路局客运部副主任宋强说。调图后，新图充分运用和若铁路新线运能与沙漠铁路环线，开行旅客列车2列，货物列车8列。沿线群众乘旅客列车可直达若羌、库尔勒、乌鲁木齐等地，而沿线棉花、核桃、红枣、矿产等可通过铁路直通疆外。

81972次货物列车从义乌西站启程。上海铁路部门供图

西北方向的幸福列车在塔克拉玛干沙漠呼啸奔驰，东部满载货物的列车整装待发。

6月21日11时，一列载有100个标箱出口货物的81972次货物列车从义乌西站启程，驶往宁波舟山港北仑港站，这是义乌—宁波舟山港海铁联运“韩新海运&晶澳”光伏首发专列，上面装载晶澳太阳能（义乌）公司生产的光伏组件，货值450多万元。货物运抵宁波舟山港北仑港站后，将快速驳运至集装箱船舶上，运往西班牙阿尔赫西拉斯港。

“这是铁路部门、宁波舟山港与韩新海运（HMM）联手，为全球领先的光伏发电解决方案平台企业晶澳太阳能（义乌）量身打造的定制化海铁联运专列。”中国铁路上海铁路局相关负责人介绍。

新调图实施后，铁路部门会同宁波舟山港、韩新海运（HMM）等相关企业部门，为当地外贸企业开行定制化海铁联运专列，不仅提高物流效率、降低运输成本，同时进一步拓宽浙江外贸企业进出口通道。

货物列车在柳州南站编组场有序编组。李俊雄摄

在内蒙古煤炭“出区达海”重要枢纽——呼和浩特南站，万吨运煤专列鱼贯而行，这里日均煤炭发送量达35万吨，高峰期一天要办理210余趟接发列车作业，平均每6分钟就有一趟货运列车呼啸而过。

“今年唐包铁路运输繁忙，调图后计划每日开行煤炭万吨重载列车40列，越是繁忙越是不能出错。”呼和浩特铁路局相关负责人表示，此次调图后，该局每日计划开行跨局大宗货物直达列车21列，同时充分挖掘唐包、浩吉、集通等货运干线的运输能力，重点保障煤电企业、防疫民生物资、中欧班列的运力配给，为保障国内国际双循环、拉动经济发展提供可靠运力保障。（胡虹、王欣悦、李博、袁志广、张隽、肖懿木、李欣洋、唐小丽、赵梦月、郑窈、王勇、宋翠）

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