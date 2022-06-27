王钦敏

日前，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》(以下简称《指导意见》)，就主动顺应经济社会数字化转型趋势，充分释放数字化发展红利，全面开创数字政府建设新局面作出部署。为进一步宣传好数字政府建设的重要意义、核心价值、实施关键，即日起人民网推出系列权威解读稿件。

· 坚持党的全面领导是推进数字政府建设的根本遵循。

· 坚持以人民为中心是推进数字政府建设的价值导向。

· 坚持改革引领是推进数字政府建设的行动指南……数字政府建设必须紧紧围绕经济社会发展迫切需要……以数字化改革助力政府职能转变，以数字政府改革建设为引领，推动政府、经济、社会全方面与数字化深度融合。

· 坚持数据赋能是推进数字政府建设的发展动力。

· 坚持整体协同是推进数字政府建设的实践路径……数字政府、数字经济、数字社会、数字文化和数字生态的协同发展、互为支撑、彼此渗透、相互交融，将高质高效推进全国一盘棋的数字中国建设和发展。

· 坚持安全可控是推进数字政府建设的先决条件。

近日，《关于加强数字政府建设的指导意见》由国务院正式发布。文件的出台是深入贯彻落实习近平总书记关于网络强国建设的重要思想，推进国家治理能力和治理体系现代化的重要举措，为下一阶段数字政府建设指明了方向。在推进数字政府建设过程中要把握好以下关键点。

一、坚持党的全面领导是推进数字政府建设的根本遵循

党的十八大以来，我国网络安全和信息化工作，实现深层次、根本性的变革，取得全方位、开创性的成就，最主要的经验就是坚持党的领导。习近平总书记指出：“要把坚持和加强党的全面领导贯穿数字政府建设各领域各环节，坚持正确政治方向。”

数字政府建设是一项系统工程，贯穿于政治、经济、社会、文化、生态文明建设各方面，我们要坚持党总揽全局、协调各方的领导核心作用，以前瞻性思考、全局性谋划、系统性布局、协同性推进的思路与方法统筹制度、组织、人员、技术和数据等各种资源，协调一致地开展数字政府建设的各项工作。一是在党的领导下健全科学规范的数字政府建设制度规则体系，推进政府职能转变，为国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑；二是在党的领导下推进数字化改革，融合新一代信息技术，丰富治理手段，进一步推动政府治理模式的变革，构建纵向贯通、横向协调、执行有力的数字治理体系；三是在党的领导下提升干部的数字治理能力，形成多层次、全方位的数字治理能力提升架构，在技能、知识方面提高基本数字技术素养，在政务、决策、服务等方面提高公共部门数字化转型的执行能力，在管理、效率方面优化数字化环境与创新发展的数字领导力等，创造加快推进政府数字化转型的人力资源环境。

二、坚持以人民为中心是推进数字政府建设的价值导向

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出以人民为中心的发展思想，坚持一切为了人民、一切依靠人民。习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上指出，“网信事业要发展，必须贯彻以人民为中心的发展思想”。数字政府建设的根本目的就在于更好地为人民服务，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

在数字政府建设中，要把以人民为中心的思想贯穿其中，把满足人民对美好生活的向往作为数字政府建设的出发点和落脚点，打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系，形成让人民参与治理、人民监督政府、人民共享成果的格局。始终把是否让亿万人民在共享信息化发展成就上有更多的获得感作为衡量数字政府建设成效的主要指标。一是精准对接公众需求，持续优化全国一体化政务服务平台功能，全面提升公共服务数字化、智能化水平，着力破解企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁问题，不断满足企业和群众多层次多样化服务需求；二是坚持数字普惠，促进数字包容，拓展公平普惠的民生服务，提高干部群众数字素养和能力，消除“数字鸿沟”，推进基本公共服务数字化应用，提升普惠性、基础性、兜底性服务能力，让数字政府建设成果更多更公平地惠及全体人民；三是提高风险防范意识，筑牢数据安全堤坝，完善法律法规制度，全面建设数字法治政府，依法依规推进技术应用、流程优化和制度创新，消除技术歧视，保障个人隐私，维护人民利益，在法治的轨道上和框架内保障公众的信任度和安全感。

三、坚持改革引领是推进数字政府建设的行动指南

党的十八大以来，党中央、国务院从推进国家治理体系和治理能力现代化全局出发，围绕实施网络强国战略、数字中国建设、“互联网+”行动等作出了一系列重大部署。习近平总书记指出：“要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。”数字政府建设是引领驱动数字经济和数字社会建设发展，营造良好数字生态，加快数字化发展的必然要求；是建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程，坚持改革引领是推进数字政府建设的行动指南。

数字政府建设必须紧紧围绕经济社会发展迫切需要，着力强化改革思维，注重顶层设计、系统工程和基层探索的有机结合、技术创新和制度创新的双轮驱动，以数字化改革助力政府职能转变，以数字政府改革建设为引领，推动政府、经济、社会全方面与数字化深度融合。一是提升政府治理能力，将数字技术广泛应用于政府管理服务，全面推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升；二是优化政府治理体系，以数字化改革促进制度创新。坚持以优化政府职责体系引领政府数字化转型，以数字政府建设支撑加快转变政府职能，推进体制机制改革与数字技术应用深度融合；三是健全统筹协调机制，推动各类行政权力事项网上运行、动态管理，助力优化营商环境，精准服务行业和企业，城镇和乡村的发展需求，促进数字经济发展和数字社会建设，引领经济社会高质量发展。

四、坚持数据赋能是推进数字政府建设的发展动力

党的十八大以来，党中央、国务院高度重视数据基础资源价值，围绕实施大数据战略、发挥数据要素价值等作出了一系列重大部署，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，提出要加快培育数据要素市场。习近平总书记在中共中央政治局第二次集体学习时强调，“推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善”，指出“善于获取数据、分析数据、运用数据，是领导干部做好工作的基本功”。

数据赋能是数字政府建设的关键和发展方向，一是建立健全数据治理制度和标准体系，创新数据管理机制，明确数据归集、共享、开放、应用、安全、存储、归档等责任，加快推进全国一体化政务大数据体系建设；二是加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，高度重视公共数据质量，依法依规促进数据高效共享和有序开发利用，充分发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用；三是激发数据要素新动能，实现技术、业务与数据要素的深度融合，提高政府决策科学化水平和管理服务效率，提升各行业各领域运用公共数据推动经济社会发展的能力，充分释放数据要素价值，催生经济社会发展创新动力。

五、坚持整体协同是推进数字政府建设的实践路径

党的十九大报告提出了从2020年到2035年基本实现社会主义现代化的目标，高度强调了统筹推进“五位一体”总体布局的重要性。“十四五”时期进一步统筹推进数字政府、数字经济、数字社会、数字文化、数字生态建设，为建设成为社会主义现代化国家提供强有力的支撑。

数字政府、数字经济、数字社会、数字文化和数字生态的协同发展、互为支撑、彼此渗透、相互交融，将高质高效推进全国一盘棋的数字中国建设和发展。一是数字政府建设统筹推进技术融合、业务融合、数据融合，提升跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务水平。通过部门间的协同合作机制，构建无缝衔接的数字政府协同高效数字化履职能力体系，向社会提供一体化公共服务；二是数字政府推进过程中的数字化投入、数字化服务、数字化政策和数字化监管等举措整体优化、融会贯通，打造适合数字中国融合发展的良好生态；三是数字政府推进过程中创造一个鼓励数字化转型的学习文化，积极塑造数字环境，优化组织结构，创新工作方式，为数字中国人力资源培育创造融合发展的优越条件。

六、坚持安全可控是推进数字政府建设的先决条件

党中央历来重视网络安全问题。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对网络空间安全提出了明确要求，党中央关于网络安全建设的进程有了重大推进，先后成立了中央国家安全委员会、中央网络安全和信息化委员会。习近平总书记指出，“网络安全和信息化是相辅相成的。安全是发展的前提，发展是安全的保障，安全和发展要同步推进。”

在推进数字政府建设过程中，要坚持安全可控，数字政府基础设施、产品、服务、数据采用自主可控的先进技术、安全可靠的结构设计，规避各个环节的安全风险，增强网络安全防范意识。中央全面深化改革委员会第二十五次会议强调，“要始终绷紧数据安全这根弦，加快构建数字政府全方位安全保障体系，全面强化数字政府安全管理责任。”一是统筹建设数字政府关键基础设施，为各类政务信息化应用提供安全、稳定、可靠的计算和存储能力；二是建设完善政务数据共享交换平台，通过常态化网络安全保障机制，实现各领域可信数据的节点部署；三是构建数据安全防护体系，厘清数据生产者、管理者、使用者责任，综合运用法律、制度、督查、监管等多种手段保障数据安全，推进可量化、可追溯、可评估的数据安全管理工作。（作者为第十二届全国政协副主席、国家电子政务专家委员会主任）

相关链接：

国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》

一图看懂|数字政府建设“蓝图”全面铺开

(责编：申佳平、章斐然)