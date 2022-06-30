人民网福州6月30日电 （许维娜、陈蓝燕）6月30日，金砖国家可持续发展高层论坛在福州闭幕。论坛已写入金砖国家领导人第十四次会晤发表的《北京宣言》，作为领导人会晤之后举办的首场金砖活动，是对金砖国家深化共识的积极响应，是落实金砖系列讲话精神与《北京宣言》的有力行动。

闭幕式上，论坛公布《金砖主席国产业合作福州倡议书》（以下简称《倡议书》），中国作为金砖国家主席国，呼吁更好地促进数字化转型，共塑经济发展优势。

《倡议书》认为，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正蓬勃兴起，以信息化为支撑的新一轮科技革命和产业变革加速演进。全球经济格局面临深刻调整，新的竞争赛道竞相涌现，这将为包括金砖国家在内的各经济体提供更多新机遇、新动力。金砖国家应加快数字经济发展，探讨共同面临的难题，深化彼此间的合作，助推金砖各国携手搭乘数字化时代发展快车，共同分享数字经济发展红利。

《倡议书》呼吁，顺应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势，打破数字技术限制壁垒，深入推动数字经济共同繁荣、数字基础设施互联互通、数字安全共享共治，书就数字经济国际合作“金砖实践”。

同时，《倡议书》认为，新冠肺炎疫情的暴发及蔓延，给包括金砖国家在内的全球各国经济社会发展带来冲击挑战。金砖国家作为新兴市场和发展中大国的领头羊，应在信息共享、疫苗研发、医疗援助等方面互通有无、通力合作，提供高质量公共卫生治理方案，助力全球公共卫生治理水平提升，促使世界经济复苏、社会生产生活复常，营造更加安全、稳定的发展环境。

《倡议书》呼吁，金砖国家的产业互联，将为全球气候治理、气候变化应对、可持续发展等重要领域持续注入健康力量，推动绿色低碳经济发展，扩大绿色融资，完善产业布局，促进金砖国家在世界经济低碳转型中发挥主导和示范作用，提供低碳绿色发展的“金砖方案”。

《倡议书》呼吁，各成员国发挥积极性与创造性来推动金砖国家间的产业务实合作，促进金砖国家经济强劲复苏，不断增强“金砖成色”。

(责编：申佳平、吕骞)