人民网北京6月30日电 （记者孙博洋）人民网研究院6月29日发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）显示，中国的“互联网+医疗”已经走在世界的前沿，并逐步形成新型生产力。

《报告》提出，中国已经确立了“互联网+医疗”的新型生产关系。一系列国家层面的指导意见和管理办法基本上确立了我国“互联网+医疗健康”发展的方向和路线,为公立医院开办互联网医院等执业形式指明了道路。

《报告》显示，自2018年“互联网+医疗”准入政策发布以来, 各地医院开办互联网诊疗和互联网医院的速度迅速增长,到2021年底，全国有1700余家互联网医院正式获得执业许可证书。

《报告》指出，近三年来陆续印发的国家政策性文件指导构建了我国“互联网+医疗健康”的新型生产关系，明确了在“互联网+医疗”形态中医患之间的关系、医疗机构之间的关系、医护之间的关系、医院与企业之间的关系，为解决“互联网+医疗”业务中的业务纠纷、法律责任、创新模式等奠定了重要的法规基础，为推动“互联网+医疗”新型生产力发展构造了上层建筑。

《报告》认为，我国的“互联网+医疗”具有鲜明的中国特色，既借鉴了欧美等发达国家在数字远程医疗领域的先进经验，又立足现实、与医改同行，走出了自主创新的新路。一是借助远程医疗提升基层规范化诊疗能力，促进分级诊疗；二是利用数字信息通信技术,方便群众求医问药。

《报告》显示，截至 2021年底,全国约1.3万家二级以上医疗机构中，有超过94%的医疗机构已经开展远程医疗业务,部分省份的远程医疗体系已经可以下沉到社区、乡镇卫生中心，在少数地区已经进入村卫生站甚至进入家庭;有超过1700家注册互联网医院,其中以公立医院第二名称类型居多，都使用智能手机终端直接为患者提供复诊照护或慢病管理等服务。

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