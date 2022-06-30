人民网北京6月30日电 （记者任妍）人民网研究院6月29日发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）显示，2021年，网络视听行业迅猛发展，表现出资源赋能下的创作实践的融合化、审美赋能下的影像景观的艺术化、平台赋能下的内容表达的大众化以及科技赋能下的视听体验的前沿化等态势。同时，网络视听背靠丰富而优质的中华资源宝库，呈现融合化的创作新实践。

其中，文化融合类节目尤其火爆，最引人注目的当属河南卫视推出的“中国节日”系列节目。从《唐宫夜宴》到《洛神赋》，河南卫视重整传统电视台丰富的资源，深入挖掘中华民族和中华文明发祥地的历史文脉，以创新和独创精神创作文艺作品，将民族风格和时尚潮流演绎到极致，燃起电视端口和网络移动端口的人气，赢得优质口碑。

《报告》显示，随着文化类节目走红并出现越来越多“爆款”，弘扬中华文化、传播中华文明不仅成为传统电视端的重要任务，也成为移动端网络视听的重要发展方向。各平台积极展开转型，进入结构性调整阶段，主要体现在依托腹地资源，深挖视听内容的贴地性和价值感。

审美赋能层面，新时代网络视听在媒体深度融合的大背景下，在更好地引领新时代主流审美价值上也贡献了突出力量。越来越多的移动网络视听作品从崇高美、生命美、人文美、劳动美、科技美等多个视角提升内容价值。数据显示，2021年，一批艺术性、审美性、思想性上佳且受到市场广泛认可的作品涌现。视听内容领域迎来了审美的升维，呈现不断上扬的艺术化影像新景观。

《报告》指出，新时代移动网络视听内容的艺术影像新景观，更多地体现在思维表达的与众不同、话语体系中的差异共鸣、风格多样引发的强烈期待，以及对传统和新媒体艺术规律的充分尊重，特别是尊重却不拘泥于“网感”内容,在宏大的叙事内容中融入了个体关怀和人文关怀。

科技赋能层面，《报告》指出，科技进步与技术创新，是视听内容领域蓬勃发展的巨大推动力。数据和技术正成为移动网络视听行业的核心驱动。2021年，网络视听行业结合自身优势，顺应信息化、数字化、网络化、智能化的发展浪潮，成为新技术的实验场、应用场。在高新科技赋能下，移动网络视听内容领域呈现前沿化的视听新体验。

(责编：王仁宏、吕骞)