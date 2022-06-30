人民网北京6月30日电 （记者任妍）人民网研究院6月29日发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）显示，近几年，我国网络视听节目稳健发展，产量与质量不断攀登新高峰，甚至有少数精品节目成功出海，实现节目样式与创作理念的对外输出。但不可忽视的是，当下网络视听独特题材与形态创新后劲不足，视听内容仍存在低俗化、同质化问题，视听行业抄袭侵权风波不断。

《报告》指出，网络视听内容创作除了头部IP的影响力亟须突破之外，纯网内容研发能否持续发挥其题材和形态的创新优势，又是一个值得商榷的问题。在实践中，“内容为王”已经被逐渐替换成“用户为王”，碎片化、时尚化、年轻化的各种资讯充斥在互联网空间，而创造情节爆点以及情感痛点成为视听内容的创作追求，这使视听题材的挖掘受到了极大限制，长此以往，网络视听内容的创新效果将大打折扣。

此外，《报告》显示，对于网络时代兴起的新潮文化类传播内容，价值违规的标准模糊不清；对于谣言等有害信息，传播内容真实性不易确认；对于专业视听领域中改革、历史、涉案、医疗等专业性强的题材，需特邀专业领域的学术权威协审。而视听内容侵权行为更难以界定，使钻漏洞的“融梗”“模仿”风气严重。外加侵权申诉与判定流程复杂、耗时较长，对讲求时效与流量的视听内容来说，往往难以追回“被盗版”所造成的损失，以至于许多创作者被迫选择放弃维护自身权益，而这无形中助长了抄袭造假之风。

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