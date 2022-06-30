人民网北京6月30日电 （记者车柯蒙）今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施包括大规模增值税留抵退税政策在内的新的组合式税费支持政策。

作为今年新的组合式税费支持政策“重头戏”，大规模增值税留抵退税政策实施情况备受关注。国家税务总局最新数据显示，4月1日至6月25日，增值税留抵退税已有17033亿元退到纳税人账户，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，已退到纳税人账户的退税款达18266亿元，是去年全年退税规模的2.8倍。

据了解，在落实留抵退税政策中，税务部门坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举，确保政策落准落好。

一是快退税款，确保直达快享。税务部门依托税收大数据对可能符合退税条件的纳税人进行全面摸排，为宣传辅导、政策落实、效益分析等提供可靠依据。对留抵退税情况复杂的企业，在尊重纳税人意愿的前提下，“一对一”上门讲解，确保纳税人懂政策、会享受。依托电子税务局加大新的组合式税费支持政策精准推送力度，触达纳税人4.35亿户（次）。对照政策要求、顺应纳税人诉求，完善系统设置、优化征管功能、改造系统流程，确保政策落实更快更便捷。

二是狠打骗退，守护税款安全。税务部门完善国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门常态化、制度化打击虚开骗税违法犯罪工作机制，加大联合打击力度，坚决不让退税“红包”落入不法分子“腰包”。发挥税收大数据作用，精准发现风险，分类加以处置。对守法经营的企业，坚持无风险不打扰；对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改；对恶意造假、虚开发票特别是团伙式骗取退税的不法分子，从严从快、坚决打击，营造公平公正的税收法治环境。

三是严查内错，护航政策落地。税务部门坚持刀刃向内，深入开展“一案双查”，对骗取留抵退税等违法案件既查纳税人违法行为，又查税务人失职失责、违规违纪行为。正确区分问题性质、坚持分类处置，对一般性工作失误，未造成实质性损失的，以批评提醒为主，及时止损纠偏；对明显失职失责且造成一定损失的，依法依规开展执法过错责任追究；对严重失职失责渎职造成重大损失，特别是内外勾结通同作弊的，依纪依法从重从快查处，绝不姑息。

四是欢迎外督，提升落实质效。税务部门把真诚接受各方监督、主动听取意见建议作为抓好政策落实工作的有力抓手，广泛凝聚多方智慧，不断促进工作提质。积极配合国务院专项督查，主动向中央纪委国家监委汇报退税减税工作进展，自觉接受审计署监督，全程接受驻税务总局纪检监察组监督。邀请纳税人代表和人大代表、政协委员、特约监督员，以及财政、人民银行等部门人员体验留抵退税办理工作，帮助查找政策落实方面存在的问题，持续加以改进。在12366纳税缴费服务热线设立“退税减税意见专线”，听取纳税人缴费人意见建议，及时回应关切，促进政策落稳落好。

五是持续宣传，引导社会预期。税务部门先后开展10轮次组合式、立体化、全覆盖的宣传辅导，详细解读各项政策，编发留抵退税等12项重点政策操作指南，尽最大努力帮助广大市场主体应知尽知、愿享尽享。同时，持续加大涉税违法典型案件曝光力度，对蠢蠢欲动的不法分子敲响警钟，让心存侥幸的个别干部畏而知止。

税务总局相关负责人表示，政策红利将“真金白银”直达企业，降低税费负担，缓解企业资金短缺等压力，进而起到“放水养鱼”“水多鱼多”的效果，提振发展信心、稳就业保民生。数据显示，今年前5个月，全国新办涉税市场主体554.7万户，同比增长6.2%，其中99%是中小微企业。

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