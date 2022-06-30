人民网北京6月30日电 （记者车柯蒙）今年以来，为应对经济下行压力、助企纾困解难、稳定市场主体预期、稳住宏观经济大盘，我国实施新的组合式税费支持政策特别是实施大规模增值税留抵退税政策的重大决策部署。

为护航政策落稳落好，全国税务稽查部门按照党中央、国务院部署要求，进一步发挥六部门联合打击机制作用，对骗取留抵退税行为始终保持“零容忍”的高压态势，集中力量打早打小、打准打狠、曝光震慑。

据国家税务总局稽查局副局长江武峰介绍，4月1日至6月29日，全国税务稽查部门已查实骗取留抵退税企业1645户，挽回留抵退税款20.34亿元，挽回其他税款损失14.33亿元。

江武峰表示，税务部门严厉打击骗取留抵退税违法行为主要有四方面举措：

一是加力推进协同打击。6月16日召开了六部门联合打击骗取留抵退税和骗取出口退税交流推进会，围绕联合分析研判、联合查办案件、联合督办大案、联合警示震慑等方面作出进一步部署，加力推进部门协作、增强工作合力，更加迅速有力打击骗取留抵退税违法行为。

二是加力开展精准选案。根据已查案件违法类型和手段，不断补充完善选案指标，聚焦团伙式、跨区域、虚开发票、恶意造假骗取留抵退税的案源线索，运用税收大数据等相关数据，精准识别骗税风险，联合开展研判会商，筛查锁定对象后开展立案查处。

三是加力查处大要案件。集中优势稽查力量着力查办一批有影响、有典型性的大案要案。对骗税企业近3年各税种开展全方位检查，对涉嫌虚开发票企业上下游关联企业开展全链条检查，对帮助筹划骗税的黑中介、代账公司等开展一体式检查。截至6月29日，六部门已联合打击虚开骗取留抵退税团伙117个，涉嫌虚开金额893亿元，追回相关企业留抵退税9.67亿元，抓捕犯罪嫌疑人1165人，查处黑中介14个。

四是加力案件曝光震慑。选取典型案件，分级分类开展立体式、不间断的曝光，持续释放“骗税必严打”“违法必严惩”的强烈信号。截至6月29日，全国累计已曝光骗取留抵退税典型案件497起，其中团伙案件17起，有力地警示震慑了不法分子。今天，我们再曝光3起骗取留抵退税及出口退税典型案件。

6月30日，国家税务总局再度曝光3起骗取留抵退税及出口退税典型案件。

安徽查处一起骗取留抵退税及出口退税团伙案件。铜陵市税务稽查部门根据分析线索，联合公安经侦部门打掉一个利用税收优惠政策骗取留抵退税及出口退税犯罪团伙。经查，该团伙通过成立空壳公司，利用增值税即征即退政策，为团伙内下游企业虚开增值税专用发票价税合计1.46亿元，下游企业利用虚增的进项继续对外虚开，并骗取留抵退税14.75万元、骗取出口退税570.16万元。税务稽查部门依法追缴骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处2倍罚款。目前该案件骗取出口退税的犯罪事实已由公安经侦部门侦查终结，并移送检察院审查起诉。

天津查处一虚开团伙骗取留抵退税案件。天津市税务稽查部门根据分析线索，联合公安经侦部门依法查处一起虚开团伙骗取留抵退税案件。经查，该团伙控制多家空壳公司，通过取得虚开的增值税专用发票虚增进项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税61.09万元；同时对外虚开增值税专用发票价税合计8.7亿元。税务稽查部门依法追缴骗取的留抵退税款，正对其他涉嫌利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。目前，公安经侦部门对4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，对1名犯罪嫌疑人进行网上追逃。

贵州查处一装饰工程公司骗取留抵退税案件。贵阳市税务局稽查部门根据税收大数据分析线索，依法查处了贵阳祥鼎装饰工程有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过未按规定确认营业收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税571.61万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

据了解，在“狠打骗退”的同时，各级税务部门发扬自我革命精神，坚持刀刃向内“严查内错”，严肃查处税务人员失职失责、违规违纪，特别是内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等行为，并持续加大对外曝光力度，目前已公布税务人员内外勾结、通同作弊骗取留抵退税案件12起，既挽回了税款，又教育了干部，发挥了以案释法、以案明纪的警示作用。

江武峰表示，下一步，各级税务部门将始终保持“打”的一贯态度、“严”的鲜明导向，更加精准、高效、有力打击骗取留抵退税违法行为，更加坚决、迅速、严肃查处税务人员失职失责、违规违纪行为，为政策落快落稳落准落好保驾护航。

(责编：王仁宏、吕骞)