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2022移动互联网蓝皮书：2025年我国云计算市场规模有望突破万亿元

2022年06月30日11:21 | 来源：人民网
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人民网北京6月30日电（焦磊）人民网研究院6月29日发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，预计在“新基建”政策影响和数字化转型需求的拉动下,“十四五”期间我国云计算仍将处于快速增长阶段,到2025年市场规模有望突破万亿元。

《报告》指出，立足良好的政策环境和发展基础,我国云计算即将迎来黄金发展期。

一是技术方面,云原生等技术将不断成熟,成为企业IT的重要基础。企业将以云原生为基底融合各类信息技术,满足从云上至边缘的多元服务形态和业务需求,通过云原生技术整合和调度人工智能、大数据、区块链等技术服务能力,加速企业业务创新。

二是架构方面,云网边架构将实现一体化融合发展。边缘业务场景将随着5G、物联网等技术的发展而持续丰富,加深对算力处理、调度等方面能力的需求,推动云网边一体化进程的深化,加快实现资源的分布式部署和全局化调度。

三是服务方面,云服务种类将不断丰富,满足企业多样化需求。在传统基础设施、平台和业务应用服务的基础上,云计算将面向网络安全、数据安全等问题提供各类云安全专项产品,针对管理复杂性等问题提供以多云管理平台为核心的咨询、迁移、管理、优化等延伸服务,结合5G、人工智能、大数据等数字技术完善服务生态,提供综合性数字化技术服务。

四是赋能方面,云计算将与企业业务深度融合，为数字化转型提供支撑。企业将在一体化云平台的基础上推进相关应用的改造和重构,逐步从外围管理应用的上云过渡到内部核心业务应用,实现企业整体数字化转型发展,为高质量发展提供创新动力。

(责编：王仁宏、吕骞)

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