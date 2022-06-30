人民网北京6月30日电（焦磊）人民网研究院6月29日发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，2021年,我国云计算技术不断推陈出新，全面云原生化时代到来，云网边一体化程度不断加深，零信任理念助力新一代云计算防护体系建设。《报告》表示，为提升应用效率和易用性,下一代云计算技术—云原生技术应运而生。云原生技术统一了上云的标准路径,回答了怎么用云、怎么用好云的关键问题,有望重塑产业生态,驱动产业颠覆性变革。

在垂直行业方面，国内云原生技术应用发展迅速，在互联网和金融领域已有深化应用,同时在传统制造、能源以及政务、军工等行业也有一定渗透。

《报告》指出，随着5G网络促使无线接人侧能力大幅提升,边缘侧业务场景逐渐丰富,各类型应用也根据流量大小、位置远近、时延高低等需求对整体部署架构提出了更高的要求,传统上相对独立的云计算资源、网络设施与边缘计算资源不断需要实现云网边一体化协同。

《报告》表示，云计算的应用导致企业网络边界模糊,传统的基于网络边界构建信任域的方式面临挑战。传统防护机制失效的根源是过度信任,零信任理念秉持永不信任、持续验证原则,成为云计算时代防护体系建设的趋势。

零信任作为企业IT架构规划的理念和原则,其实践通过多种技术方法和资源的整合,体现为多个领域的功能实现, 也就是零信任能力建设。零信任能力主要包括六大部分：数字身份能力；网络安全能力；终端安全能力；工作负载安全能力；数据保护能力；安全管理能力。

此外，《报告》表示，用云程度的加深使企业面临新的挑战:一是用云成本,如何优化管理;二是云上业务性能如何调优;三是上云后业务与安全如何深度结合。

(责编：王仁宏、吕骞)