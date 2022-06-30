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2022移动互联网蓝皮书：新要素推动我国VR技术进入新发展阶段

2022年06月30日11:19 | 来源：人民网
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人民网北京6月30日电 （记者孙阳）6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，全球虚拟现实（以下简称VR）产业群体经过多年发展已拥有一定规模，整体技术和商业化水平大幅提升。尤其是2021年，在5G、元宇宙等因素推动下，国内外VR产业集群发展都出现再次加速的迹象。

《报告》指出，2016年是VR在国内市场起步的重要一年。这一时期产业主要面向个人消费市场。由于当时VR终端普遍存在分辨率低、体积大、价格贵等问题，内容供给不足，用户体验时存在眩晕感，发展一度放缓，而5G网络对新业务的需求让VR、AR(增强现实)产业再遇新机。

《报告》显示，截至2021年第三季度，70个国家176家运营商已开启5G商用服务，全球5G平均渗透率达8%，在中国等国家已超30%。2020年的国内VR市场规模约为230亿元，不仅个人消费类VR再度得到重视，而且开始对商品零售、房产展示、会展、文旅等多行业广泛赋能,落地场景不断增多。

2021年，“元宇宙”概念再次提升产业关注度，而VR/AR技术为用户带来的沉浸式场景被认为是元宇宙的重要入口。

《报告》显示，截至2021年12月14日，全球范围内出现145起VR行业融资，同比增长19.8%。其中，国内仅2021年上半年就新成立1997家VR企业，相关企业总量达到近2万家，产业链覆盖终端硬件、服务分发、内容创制、计算能力、人机交互、基础设施、安全和可信等诸多领域。除既有场景外，产业界还推出了大飞机研制、操作培训，大型活动节目制作，医学数字人体和虚拟手术，场馆仿真等一批新的案例。

(责编：王仁宏、吕骞)

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