人民网北京6月30日电 （记者孙阳）6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，元宇宙将为VR产业发展提供新动能，以及更大发展空间。

《报告》指出，移动互联网面临增长瓶颈、资本需要创造新的风口进行投资成为元宇宙引发关注的原因。当前，移动互联网已完成对衣食住行的全方位渗透，利用VR/AR等带来的交互形式革新可以为移动互联网营造新的增长方向。元宇宙为用户提供虚拟和立体的环境，VR等沉浸式交互技术可最大限度地为用户提供接近真实的体验，有望成为元宇宙世界的主要人口，而VR等已有产业基础可以加快元宇宙部署速度，从而成为元宇宙现阶段发展的重点。

《报告》认为，VR类应用场景的丰富将是元宇宙发展初期的重点。现阶段，元宇宙首先需要解决规模扩张和盈利的问题，重点在于VR应用场景加快丰富，以及让更多用户所接受。目前，社交、游戏、在线办公等应用是进行移植的热点。游戏是元宇宙的早期载体，预计在2022年将推出更多将线上游戏操作和线下真实场景相结合的游戏内容，通过VR技术和现实联动增强，元宇宙游戏内容会逐渐 精细多元化。此外，培训和远程办公有望成为最先落地的元宇宙商用场景，2022年，预计会有更多针对企业员工培训、协同办公会议相关的应用落地。

《报告》指出，在扩展现实（XR）设备成为大众化设备之前，产业只是处于准元宇宙阶段。元宇宙对于区块链和NFT技术的应用给了web3.0理念极好的实践机会，如未来自媒体可能不会再通过中心平台传播，而是实体世界中人类通过VR等虚拟人口在元宇宙中跨越全球互相链接，并与现在的互联网互不相连。同时web3.0等新趋势也会给元宇宙的演进路径注人多种可能性。

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