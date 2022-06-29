人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红发布《中国移动互联网发展报告（2022）》主要内容。张若涵摄

人民网北京6月29日电 （记者罗知之） 今日下午，2022移动互联网蓝皮书发布会在人民日报社新媒体大厦举行，人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红发布了《中国移动互联网发展报告（2022）》主要内容。这是第11本移动互联网蓝皮书，由总报告、综合篇、产业篇、市场篇、专题篇和附录六部分组成。

总报告全面总结了2021年中国移动互联网发展状况，分析了移动互联网年度发展特点，并对未来发展趋势进行研判。综合篇重点关注了移动互联网在助力实现农村共同富裕、推动基层治理能力现代化方面显现出巨大潜力；产业篇继续从产业基础设施、核心技术、终端、应用等产业链维度梳理移动互联网年度进展情况，特别是 “5G+工业互联网”等发展成效；市场篇则对互联网+医疗、智能网联汽车、“元宇宙”推动VR发展等行业亮点进行了分析；专题篇聚焦个人信息保护、区块链技术应用、云计算发展、适老化改造等热点问题进行深入探讨；附录部分梳理了2021年我国移动互联网发展大事记。

以下为发布内容：

一、2021年中国移动互联网发展概况

（一）移动网络基础建设蓬勃发展

1.建成全球最大5G网络，终端用户占全球80%以上。截至2022年4月，我国已建成5G基站161.5万个,成为全球首个基于独立组网模式规模建设5G网络的国家。5G网络向各行业定制的网络演进，已建成超2300个5G行业虚拟专网，逐渐形成适应行业需求的5G网络体系。5G终端用户超过5亿户，占全球80%以上。

2.移动电话用户和蜂窝物联网用户规模持续扩大。截至2021年底，我国移动电话用户总数16.43亿户，全年净增4875万户，5G移动电话用户达到3.55亿户。三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户13.99亿户，全年净增2.64亿户。

3.IPv6步入“流量提升”时代，活跃用户数持续增长。截至2021年12月，我国IPv6地址数量为63052块/32，IPv6活跃用户数达6.08亿。

（二）移动互联网用户和流量持续增长

1.移动互联网用户增速放缓。截止2021年12月底，中国手机网民规模达10.29亿人，全年增加了4373万人，同比增速放缓。

2.移动互联网流量快速增长。2021年，移动互联网接入流量达2216亿GB，比上年增长33.9%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达13.36GB/户·月，同比增长29.2%。

（三）移动智能终端快速增长

1.移动智能终端全面增长。2021年全年，国内智能手机出货量3.43亿部，同比增长15.9%；可穿戴设备出货量近1.4亿台,同比增长25.4%；蓝牙耳机市场出货量约为1.2亿台，同比增长21.1%。

2.5G手机出货量占比近八成。2021年5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%。

3.新型移动终端发展潜力巨大。截至2021年底,全国无人机实名登记系统注册无人机数量共计83万架,较2020年增加44.9%；我国工业机器人出货量达25.6万台,同比增长49.5%；VR头显出货量达365万台，同比增长13.5%。

（四）移动APP分发量增长

1.移动应用程序（APP）总量下降。截至2021年12月，国内市场上监测到的APP数量252万款，较2020年12月减少93万款。游戏应用程序以70.9万款的数量位列第一。

2.游戏、日常工具、音乐视频应用下载量居前三。截至2021年底，我国第三方应用商店在架应用分发总量达到21072亿次，同比增长31%。游戏类移动应用的下载量居首位，达3314亿次；其次为日常工具类、音乐视频类、社交通讯类。

3、5G行业应用进一步拓展。截至2021年11月，5G行业应用创新案例超10000个，覆盖工业、医疗、车联网、教育等20多个国民经济行业，近五成的5G应用实现了商业落地。

（五）互联网收入利润与投融资规模增长

1.互联网企业市值下降但收入利润增长。截至2021年底，我国上市互联网企业总市值达12.4万亿元，同比下降30.3%。2021年我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入15500亿元，同比增长21.2%，共实现营业利润1320亿元，同比增长13.3%。

2.互联网投融资规模大幅增长。2021年我国互联网投融资金额513.5亿美元，同比增长42.36%；发生投融资事件2427笔，同比增长41.19%。行业投融资热点领域集中于企业服务、互联网金融、电子商务与医疗健康等。

3.5G投资带动经济总产出增长。2021年我国无线经济规模约为 4.4 万亿元。5G投资1849亿元，占电信固定资产投资比例达45.6%。据测算，2021年5G直接带动经济总产出1.3万亿元，相比2020年增长33%。

二、2021年中国移动互联网发展特点

（一）工业互联网等应用步入快车道

1.“5G+工业互联网”呈蓬勃发展态势。2021年，工业互联网政策引领作用持续增强，行业发展呈现“全国一盘棋”态势。工业互联网网络、平台、安全三大体系持续完善。截至2021年底，我国“5G+工业互联网”在建项目超过1800个，应用于工业互联网的5G基站超过3.2万个，具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过150家，接入设备总量超过7600万台套，服务企业超160万家。“国家—省—企业”三级协同联动的工业互联网安全态势感知体系初步构建。工业互联网投融资规模大幅攀升， 2021年完成非上市投融资事件346起，同比增长11.6%，披露总金额突破680亿元，同比增长85.9%。

2.人工智能技术应用不断加快。2021年，“十四五”规划明确行业发展路线图。各地积极推动智能计算中心建设，截至2021年底，我国在用数据中心标准机架总规模超过400万架，总算力约90EFLOPS，已基本满足各地区、各行业数据资源存储和算力需求；我国人工智能开源开放平台超40个，语音、视觉、自然语言处理等人工智能开放服务能力进一步提升；人工智能与移动互联网相结合的应用开始广泛覆盖智慧城市、智慧交通等日常生活。

3.区块链应用进一步拓展。2021年，区块链产业发展迈入新阶段。中央及各大部委陆续出台推动区块链应用落地政策。住建部上线基于区块链的全国住房公积金小程序，江苏昆山完成全国首笔基于区块链技术的闲置住宅使用权流转交易，浙江上线全国首个知识产权区块链公共存证平台，中国—东盟区块链公共服务平台“桂链”上线，进一步推动面向东盟区域的数字经济合作。

4.物联网进入场景落地阶段。目前，物联网已广泛应用赋能装备控制、工程机械、航天制造等传统行业，通过传感器、嵌入芯片的布设实现工业生产的智能感知和决策。搭载了物联网传感器的可穿戴设备、智能家居、智慧医疗、车联网、灾害预警系统等应用开始进入大众日常生活。

（二）移动互联网打造经济发展新引擎

1.网络零售打造消费新格局。2021年，全国网上零售额达13.1万亿元，比上年增长14.1%，占社会消费品零售总额的24.5%。特别是以95后、00后为代表的“Z世代”以及“银发一族”网民的增长，带来了新的消费场景与模式。社交电商、直播电商等新业态新模式持续发展，成为驱动经济增长的新引擎。

2.在线文旅、手机外卖引领新型消费。2021年，各地及平台等通过VR等技术打造新型文旅融合产品，推动“云上旅游” “在线演唱会”等常态化。截至2021年12月，我国在线旅行预订用户规模达3.97亿，同比增加5466万。我国网上外卖用户规模达5.44亿，同比增长29.9%。生鲜、药品等各类非餐饮业务加入外卖行业，成为重要的消费增长点。中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，同比增长6.40%，自主研发游戏海外市场销售收入180.13亿美元，同比增长16.59%。

3.电子商务持续助力乡村振兴。2021年，相关部门出台促进农村电商发展的系列政策，发力乡村市场数字化基础设施建设，推动网络零售新模式向广大农村普及，引领农产品出村新渠道。2021年全国农村网络零售额同比增长11.3%，达2.05万亿元；全国农产品网络零售额同比增长2.8%，达4221亿元。

（三）移动应用进一步赋能社会民生

1.数字政府建设进入深化提质新阶段。各地政务服务建立“好差评”制度，政府服务可以像网购一样给予评价，多地探索首席数据官制度。更多政务服务事项实现网上办、掌上办、一网通办。截至2021年底，全国一体化政务服务平台用户人数超10亿，实现了工业产品生产许可证、异地医疗结算备案、社会保障卡申领等事项“跨省通办”；近9亿人申领了健康码，使用次数超600亿次；已有19个省份数据开放平台上线运行，共开放19万个数据集、67亿多条数据量，全国政务数据开放规模不断扩大。

2.公共服务类应用进一步拓展。2021年，加快医保信息化建设等政策不断出台，驱动在线医疗深入发展。人工智能推动智能化医学影像辅助诊断从概念到落地，5G网络建设推动远程医疗与影像云平台能力提升，均为在线医疗发展提供了技术保障。截至2021年12月，我国在线医疗用户规模达2.98亿，同比增长38.7%。

2021年，我国智慧交通发展迎来新的历史机遇，《国家综合立体交通网规划纲要》明确表示要推进智能网联汽车发展。相关部门不断加强行业监管，推动网约车平台稳健发展。截至2021年12月，我国网约车用户规模达4.53亿，同比增长23.9%。

（四）移动网络政策法规保障迈入新阶段

1.强化个人信息与数据安全保护。2021年，《数据安全法》《个人信息保护法》正式实施，个人信息与数据安全保护不断强化。《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》拟规定掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须申报网络安全审查。

2.反垄断监管和互联互通不断加码。2021年《中华人民共和国反垄断法(修正草案)》印发，国家反垄断局正式成立，释放了国家持续推进反垄断的信号。与此同时，相关部门针对移动互联网企业的反垄断监管持续加强。屏蔽网址链接被重点监管，助推移动互联网应用互联互通。

3.未成年人网络保护升级。新修订的《未成年人保护法》新增“网络保护”专章，倒逼移动互联网企业的产品与服务承担更多社会责任。国家新闻出版署发文明确，网游仅可在周五、周末、节假日向未成年人提供1小时服务，筑牢未成年人网络保护的屏障。网络“饭圈”乱象得到有效整治，网络空间更加清朗。

4.智能算法推荐纳入监管范围。网络监管的对象向移动互联网技术层面拓展，滥用数据分析和算法推荐将得到遏制。《互联网信息服务算法推荐管理规定》明确提出算法推荐服务提供者保护用户权益的要求，有效防范算法滥用带来的风险隐患。

（五）移动舆论场正能量充沛主旋律高昂

1.媒体融合持续纵深推进，正能量充沛。2021年，主流媒体坚持守正创新，加快推动媒体融合向纵深发展，持续引领移动互联网舆论主流价值。与此同时，移动互联网新闻宣传以建党百年等正能量贯穿始终，运用新技术、新方式、新平台，主旋律突出，正能量充沛。

2.爱国热情高涨，网络民意底盘更加牢固。2021年，全国多地疫情零星散发，各地积极采取措施切实保障人民群众生命安全和身体健康，一些为国家作出贡献的公众人物事迹被网民集体追捧，网上爱国主义声势更加壮大，网络民意底盘更加牢固。

三、中国移动互联网发展面临挑战

（一）移动基础设施短板待补齐

2021年以来，一些地区在新冠疫情防控中出现健康码、行程码系统故障现象，给当地群众出行与生活带来不便。该现象提示各地移动互联网技术应用水平不一，个别地区网络基础设施建设滞后，影响了数字经济发展及治理能力现代化水平提升。

（二）核心技术发展及治理规则待完善

人脸识别滥用带来个人隐私保护问题，智能算法存在“杀熟”现象、人工智能技术产生的伦理安全风险等，需要进一步建立健全技术规则治理体系。此外，关键核心技术存在短板。比如我国芯片领域与世界先进水平还有3~5年代差，汽车传感器等产品95%依靠进口，还需在工业芯片、操作系统等硬软件关键核心技术领域加大攻关力度。

（三）数据安全保障待加强

数据大规模集中存储存在数据滥用与泄露风险。在“万物智联”的时代，更多的物体将加入互联网，链接的节点将越来越多，面临的网络攻击也将增多。数据日益成为关键生产要素，数字经济安全体系有待进一步构建。

（四）灵活就业权益待更有效保护

当前移动互联网平台灵活用工的劳动者权益保障还不完善。如何制定区别于传统模式的劳动就业管理规定和社会保障制度，既鼓励平台新模式吸纳更多就业，又不断健全灵活就业群体的社会保障，需要进一步探索。

四、中国移动互联网发展趋势

（一）5G行业应用创新赋能产业体系升级

随着5G与各行各业的融合逐步深入，在基础软硬件、终端、网络、安全等各环节都会推动产业升级，甚至与各行业共同变革催生新的产业体系。未来，5G能力开放平台及行业基础能力平台，将成为产业升级的发力点和突破点。5G行业应用解决方案将成为5G赋能行业发展的集中体现和最大亮点。

（二）元宇宙产业应用融合进一步深化

元宇宙代表了虚拟空间与现实世界的融合发展趋势。当下的应用场景主要在社交和娱乐领域，未来有可能拓展至工业、教育、金融、文艺、科学等领域。虽然元宇宙发展形态尚不确定，但是进一步增强元宇宙核心技术基础能力，推动产业应用融合，有利于数字经济发展。与此同时，元宇宙相关技术标准与风险防范体系也有待建立与完善。投资热将逐渐趋于理性。

（三）反垄断推动市场环境健康有序

强化反垄断与不正当竞争、互联互通、数据安全等领域的监管，将进一步塑造公平、开放、共赢、包容的移动互联网发展环境，网民权益将得到进一步保护。合规经营成为移动互联网企业发展的基线，坚持技术创新驱动发展，强化融合应用引领发展，积极参与国际竞争，成为长远发展方向。

（四）移动互联网红利进一步全民普及

2022年，移动互联网红利将进一步下沉至三四线城市及广大农村地区，老年人等群体使用移动互联网的数字鸿沟将进一步弥合，共享移动互联网的“数字红利”。随着产业互联网快速推进，移动互联网进一步赋能千行百业，克服“鲍莫尔病”，推动数字技术与实体经济深度融合发展。

（五）数字乡村与数字政府建设进程提速

2022年，多地将数字政府建设作为优化营商环境的重要举措，力求以数字政府建设倒逼改革，积极推动政府数据资源开放共享。与此同时，各地区积极将教育、医疗、农技、政务服务等通过信息平台延伸至乡村，切实提升乡村数字化水平。预计数字政府与数字乡村建设将不断提速，赋能经济发展，进一步提升政务服务水平与社会治理能力现代化水平。

(责编：罗知之、吕骞)