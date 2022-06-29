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人民银行报告：未来三个月15.2%居民准备增加支出旅游

2022年06月29日18:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了《2022年第二季度城镇储户问卷调查报告》（以下简称《报告》）。2022年第二季度，人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查，结果显示，未来三个月，居民“准备增加支出的项目”比例由高到低排序为：教育（28.1%）、医疗保健(27.4%)、大额商品(18.7%)、社交文化和娱乐(18.1%)、购房(16.9%)、旅游（15.2%）、保险(13.9%)。

收入感受指数方面，本季收入感受指数为44.5%，比上季下降5.7个百分点。其中，10.8%的居民认为收入“增加”，比上季减少3.7个百分点，67.6%的居民认为收入“基本不变”，比上季减少3.9个百分点，21.7%的居民认为收入“减少”，比上季增加7.6个百分点。收入信心指数为45.7%，比上季下降4.3个百分点。

就业感受指数方面，本季就业感受指数为35.6%，比上季下降6.9个百分点。其中，10.1%的居民认为“形势较好，就业容易”，44.3%的居民认为“一般”，45.6%的居民认为“形势严峻，就业难”或“看不准”。就业预期指数为44.5%，比上季下降6个百分点。

物价和房价预期方面，对下季度，物价预期指数为60.4%，比上季上升1.7个百分点。其中，27.6%的居民预期下季物价将“上升”，50.8%的居民预期“基本不变”，9.4%的居民预期“下降”，12.1%的居民“看不准”。对下季房价，16.2%的居民预期“上涨”，54.6%的居民预期“基本不变”，16%的居民预期“下降”，13.2%的居民“看不准”。

消费、储蓄和投资意愿方面，倾向于“更多消费”的居民占23.8%，比上季增加0.1个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占58.3%，比上季增加3.6个百分点；倾向于“更多投资”的居民占17.9%，比上季减少3.7个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为45.1%、22.4%和15.5%。

(责编：罗知之、吕骞)

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