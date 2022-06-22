原标题：天猫618持续增长，近300个品牌成交过亿，超10万中小卖家增速超100%

6月21日凌晨，天猫618项目总负责人戴珊面向商家发布了一封感谢信，她表示今年618非常成功，“再一次实现了618零售额的年同比正增长，一起见证了消费信心的巨大恢复。”

戴珊表示，今年天猫618有两大主要目标，一是让消费者快乐，二是让商家做生意有奔头、更简单、更长远。

据了解，今年共有超过26万品牌参加天猫618，出现了近300个成交额过亿的品牌，100个成交额过亿的单品。

从天猫618持续稳定正增长可以看出，消费需求逐步释放，消费活力进一步激发，商家经营回暖，市场主体运行渐稳。

稳大盘、有增长：超26万品牌参与，上海成交额第一

作为上半年最重要的电商大促，天猫618提高了商家经营的确定性，并且依然保持巨大的爆发力。

今年共有超过26万品牌参加天猫618，成交额过亿元的品牌近300个。在尖货爆款方面，有近100个成交额过亿单品，近2300个过千万单品，超3万款百万单品。

中小商家的创业热情被激发，有超10万中小卖家增速超过100%。

今年618，淘宝直播开播账号数同比增长12.4%，成交额过亿直播间达到32个、成交额过千万的直播间达到434个；KA主播成交同比增长63%，店播成交同比增长22%。

618是淘宝天猫融合半年以来的第一次大促。在此前的商家座谈会上，戴珊曾表示，“帮助商家稳大盘、有增长，是我今年最重要的事情。”

淘宝天猫的核心战略是，围绕10亿消费者，从交易走向消费，做好、做深国内消费市场，在不确定性中锁定确定性，在确定性中发掘新商机。

今年618，淘宝天猫推出了25条商家举措，涵盖金融补贴、物流疏通、流量补贴、疫情专场、技术升级等5大领域，贯穿了商家经营的全链路。举措的数量，是去年天猫双11的两倍多。

618期间，淘宝天猫平台加大补贴力度，先后发放两波88VIP大额券，还联合25万商家累计为近千万消费者提供了免息的分期付款服务。这些举措，既让消费者获得更多的实惠和更好的体验，同时也拉动了消费的增长。

618也成为受疫情影响地区复工复产复市的重要抓手。近9万个北京、上海商家参与了天猫618活动。在全国直辖市及省会城市中，上海市的成交额排名第一，并且实现了同比正增长，北京市位居第二。

据了解，4月29日发布的淘宝“侬好上海”计划20条纾困举措，目前已经全部落地。618期间，聚划算撬动专场、官播、品牌店播、百亿补贴，淘宝直播联合近50位知名主播推出公益专场。

新趋势、新消费：4500万新品，410个新品牌成交翻倍

美好生活的需求，商业创新的脚步，并没有因为各种不确定而停止。天猫618，成为展示新品、新品牌和新消费趋势的重要窗口。

淘宝天猫通过跨品类经营等举措，不断推出新的趋势品类，形成新的电商“蓝海”。今年天猫618有超过4500万新品贡献了大盘近30%的成交。

老字号加快焕新，新品牌持续爆发。410个新品牌成交增速超过100%，214个老字号增速超过100%。

在这背后，商家们花了更多的时间和精力，去生产线盯研发、选材质、定设计，只为在618给消费者一个大大的惊喜。戴珊说她看到，每一个品牌都在“拼尽全力”：一边蓄力、一边调整；一边创新、一边坚持。

“与一群不轻言放弃的人，做有意义的事，才是有意思的人生。”戴珊在信中5次表示她对商家的“感谢”。

而消费者们在自己的购物车里，表达“生活，就该这么爱”，也勾勒出了露营、健康、慢生活的新趋势。

与此呼应，运动户外、宠物、健康、潮流玩具等趋势品类同比增速大幅提升。

洗碗机、智能马桶和电竞椅，成为中国年轻人家庭的“新三大件”。而宅家人群在精致化的路上越走越远，空气炸锅也因此长盛不衰并且不断进化。具备不用翻面功能的空气炸锅成交靠前，而补水不上火的蒸汽空气炸锅成为了今年的新流行。

在大妈喜爱的广场舞之外，人们开辟了新的游乐场。城市与近郊的小溪、河流与湖泊，被玩出了花。不只要畅游冲浪求快感，还要抛竿钓鱼享诗意。高端路亚产品被抢购一空。

露营依然火热，天幕只是入门基本装备，现在一般都是帐篷、天幕、折叠桌、折叠椅、防潮垫、营地车六件套起步，再加上野外餐饮器具、户外娱乐设备甚至户外空调，简直是在户外“搭起了一个家”。

宠物智能用品也供应不求。猫猫狗狗作为许多家庭的重要成员，不再停留于“喂养满足”的阶段。它们需要智能的厕所、智能的窝、智能的饮水机，还需要智能的宠物机器人来陪伴。

(责编：董童、曹淼)