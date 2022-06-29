人民网福州6月29日电 （许维娜、陈蓝燕）时隔5年，中国再次担任金砖国家主席国。6月29日，金砖国家可持续发展高层论坛在福建省福州市开幕，为期2天。

2天会期里，金砖国家相关代表将在线上线下发表“加强开放创新合作 共助疫后经济复苏”“深化大宗商品产销合作 共促经济联通与互赢”“积极应对气候变化 共建可持续未来”等主题的主旨演讲，就团结抗疫与卫生健康合作、数字经济、产业链供应链互联互通、绿色低碳可持续发展等议题，开展平行论坛。

本次论坛由国家发改委国际合作司、福建省福州市人民政府、国家发改委国际合作中心、福建省发改委联合主办。

福建省委副书记、省长赵龙在致欢迎辞中表示，福建将以此次论坛为契机，秉承开放包容、合作共赢的金砖精神，在金砖框架下深化交流，增进合作，共同塑造金砖国家价值链的未来，携手开辟崭新的可持续发展之路。充分发挥金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地的作用，深度融入共建“一带一路”，加快技术转移和知识分享，在产业平台搭建、重点项目落地、各方资源汇聚等领域深化合作，提升贸易投融资的便利化水平，实现更高质量、更具韧性、更可持续的增长。

金砖国家合作机制历经16年发展，已形成全方位、宽领域、多层次的合作架构，成为国际体系的积极建设者和国际关系中的重要力量。截至2021年，金砖国家GDP总和已由2001年2.7万亿美元达到24.5万亿美元，占世界经济的比重也由8%上升至24.8%。对世界贸易的贡献率达到18%。

当前，百年变局和世纪疫情相互叠加，全球可持续发展正面临严峻挑战。“发展是解决一切问题的总钥匙。”国家发改委副主任赵辰昕在特别致辞中表示，金砖国家是引领区域乃至全球经济贸易增长的重要力量，要坚持行动导向，加强公共卫生治理，携手推进数字经济、低碳、绿色等新兴领域的务实合作，共同维护产业链、供应链的安全，共同塑造金砖价值链的未来，推动金砖国家与世界分享机遇，为后疫情时代的经济复苏注入动力。

在“加强开放创新合作 共助疫后经济复苏”这一主旨演讲中，国家发改委国际合作中心主任黄勇表示，坚持共享、互惠和开放原则，充分利用金砖机制项下平台加强政策交流，促进创新要素流通，拓展合作领域，激发合作潜力，提升基础设施建设水平，创新投资和融资模式，有效推动能源、粮食、矿产等领域的产业集聚与产业集群，构建完善、畅通的综合物流网络体系，更好的开展与金砖国家间的经贸往来，共促经济联通与互赢。

据悉，参与论坛的有来自金砖国家的政府部门、金融机构、科研机构、行业协会、产业园区、知名企业以及国际和区域性组织等近400人。

(责编：申佳平、吕骞)