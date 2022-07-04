杨杰

日前，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》(以下简称《指导意见》)，就主动顺应经济社会数字化转型趋势，充分释放数字化发展红利，全面开创数字政府建设新局面作出部署。为进一步宣传好数字政府建设的重要意义、核心价值、实施关键，即日起人民网推出系列权威解读稿件。本期推出中国移动通信集团有限公司董事长、党组书记杨杰的文章《深化数字技术融合创新 支撑数字政府智能集约发展》。

· 建设数字政府，推动公共服务标准化规范化，构建全国一体化政务服务体系，有助于加速政务数据在不同层级、地域、系统、部门、业务之间的流通互认共享，提升全链条、全过程、全覆盖的一体化服务水平，实现公共服务泛在可及。

· 建设数字政府，深化数据要素汇聚整合、挖掘利用、分析研判，推进政府履职方式系统性数字化重塑，有助于实现对经济运行动态和结构变化的实时跟踪，提升市场分析、形势研判、政策模拟、效果反馈能力，及时发现和破除制约市场发挥决定作用的障碍，提高经济调节科学性。

· 高速、移动、安全、泛在的通信网络为数字政府提供了连接工具，实现了政府治理主体的物理连接。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央围绕实施网络强国战略、大数据战略等作出一系列重大部署，擘画了数字中国建设的宏伟蓝图。《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（以下简称《意见》）已于近日印发，将数字政府建设提到了前所未有的高度，我国数字政府建设有了总蓝图、总路线图，迈上了全面改革、深化提升的新阶段。

一、提高政治站位，深刻认识建设数字政府的重要意义

习近平总书记强调，要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

建设数字政府是对治理体系和治理能力的全方位、系统性重塑，对于政府更好感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助决策施政，具有重要意义。

（一）建设数字政府，有助于促进公共服务更加便民。《意见》提出要把满足人民对美好生活的向往作为数字政府建设的出发点和落脚点，打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系，让百姓少跑腿、数据多跑路。建设数字政府，推动公共服务标准化规范化，构建全国一体化政务服务体系，有助于加速政务数据在不同层级、地域、系统、部门、业务之间的流通互认共享，提升全链条、全过程、全覆盖的一体化服务水平，实现公共服务泛在可及；有助于推动政务服务协同集成，精简服务流程，促进公共事项“一网通办”“跨省通办”一体服务，催生“网上办、掌上办、一次办”等创新模式，实现公共服务智慧便捷；有助于推动教育、就业、医疗健康、住房、交通、体育健身等领域公共资源数字化供给和网络化服务，促进优质资源共享复用，实现公共服务公平普惠。

（二）建设数字政府，有助于促进政府履职更加高效。《意见》提出要以数字化改革助力政府职能转变，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，构建协同高效的政府数字化履职能力体系。建设数字政府，深化数据要素汇聚整合、挖掘利用、分析研判，推进政府履职方式系统性数字化重塑，有助于实现对经济运行动态和结构变化的实时跟踪，提升市场分析、形势研判、政策模拟、效果反馈能力，及时发现和破除制约市场发挥决定作用的障碍，提高经济调节科学性；有助于推进市场监管信息资源共享开放和系统协同应用，更好赋能信用监管、数字监管、智慧监管，简政放权优化营商环境，构建公平竞争市场秩序；有助于构建数字机关，加推政府机关组织架构、管理架构、业务架构数字化智能化转型，促进政府运行效能整体跃升。

（三）建设数字政府，有助于促进社会治理更加精准。《意见》提出要统筹推进技术融合、业务融合、数据融合，提升跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务水平。建设数字政府，以“场景化”为抓手，创新“三融五跨”数字化治理模式，有助于打造立体化公共安全保障体系，推进国家安全、社会稳定、自然灾害事件等相关系统融数赋智，提高突发公共事件预测预防能力；有助于推动政务网络体系支撑能力向街道、乡镇延伸，促进矛盾纠纷数据互联互通，形成矛盾纠纷多元化解“一体化”工作格局，提高矛盾纠纷处理能力；有助于拓展基层数据资源和政务服务平台应用场景，促进智慧社区、数字乡村等集成创新，提高基层社会治理能力。

二、把握特征规律，探索创新助力数字政府建设的工作方法

建设数字政府是一项长期性、持续性、系统性工程，需要准确把握建设数字政府的特征规律，加强顶层设计、数据驱动、业务协同，推动整体创新、整体智治、整体集成，不断提高数字政府建设质量。

（一）数字政府建设是顶层设计、整体创新的过程。《意见》要求强化改革思维，注重顶层设计和基层探索有机结合、技术创新和制度创新双轮驱动，促进政府治理各方面改革创新。建设数字政府是治理模式和技术应用融合变革的过程，具有理念创新、制度创新、技术创新、服务创新、安全创新的整体创新特征，应强化顶层设计，构建上下联动、纵横协同、条块结合的数字政府创新发展格局；强化系统推进，以数字技术创新推动流程再造、规则重构、方式重塑；强化安全运行，创新建设涵盖基础设施、数字技术、数据要素、业务应用的安全保障体系。

（二）数字政府建设是数据驱动、整体智治的过程。《意见》要求建立健全数据治理制度和标准体系，加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，提高政府决策科学化水平和管理服务效率。建设数字政府是业务数据化和数据业务化融合互促的过程，具有全层级、全流程、全场景、全环节和全系统融数赋能的整体智治特征，应把握宏观与微观治理一体化、纵向与横向治理一体化、分层与协同治理一体化等要求，强化整体性数字制度规则建设；把握治理主体数字化、治理工具数字化、治理模型数字化、治理资源数字化、治理对象数字化等要求，强化整体性数字基础设施建设；把握系统治理、依法治理、综合治理、源头治理等要求，强化整体性数字技术系统建设。

（三）数字政府建设是业务协同、整体集成的过程。《意见》要求强化系统观念，加强系统集成，全面提升数字政府集约化建设水平，促进数字政府建设与数字经济、数字社会协调发展。建设数字政府是业务应用体系与管理服务体系融合叠加的过程，具有协同融合、相互渗透、交叉重组、融为一体的整体集成特征，应注重标准体系、技术体系、工程体系、产业体系、制度体系的整体集成，促进服务供给与社会需求协同融合；注重重大项目、重大枢纽、重大平台、重大应用的整体集成，促进基础支撑与共性应用协同融合；注重组织领导、建设管理、考核评估、示范试点、标准规范的整体集成，促进运转机制与业务应用协同融合。

近年来，中国移动锚定世界一流信息服务科技创新公司的目标定位，注重发挥网络强国、数字中国、智慧社会主力军作用，顺应政务服务数字化转型需求，把握数字政府建设、发展、演进特征规律，积极探索实践赋能政府管理、社会治理和民生改善，目前已为27个省、近200个地市提供公安、司法、应急、水利等领域政务信息化解决方案。2021年以来，在甘肃省委、省政府支持和指导下，中国移动整体承建甘肃省数字政府建设项目，按照“中西部领先、全国一流”标准，构建省、市、县、乡、村贯通的信息基础设施，打造“网+云+平台+应用”的一体化政务管理和服务体系，提供咨询规划、产品研发、解决方案、系统集成到交付运维的全链条服务，取得了初步成效。通过探索实践，我们深切感受到，加快建设数字政府，将促进社会资本和人力资本在更大范围实现资源整合与优化配置，对于我国这样一个幅员辽阔、人口众多、国情复杂的大国而言，有利于支撑解决长期面临的超大规模治理问题，切实推动经济社会高质量发展、可持续发展。

三、落实目标任务，科学谋划支撑数字政府智能集约发展的实践路径

作为网信领域中央企业，落实《意见》各项目标要求，助力数字政府建设取得更多标志性成果，我们将发挥基础设施、数据、平台、应用端到端贯通的禀赋优势，推进新基建、融合新要素、激发新动能，全面提升面向数字政府建设的一站式、全流程信息服务能力，勇担支撑数字政府智能集约发展的排头兵。

（一）构建智能集约的基础设施，畅通数字政府“经络”。

围绕《意见》明确的“加快关键核心技术攻关，适度超前布局相关新型基础设施，全面夯实数字政府建设根基”等目标，以基础通信网络、算力网络、智慧中台等为重点，加速构建智能集约的新型信息基础设施，形成“连接+算力+能力”新型信息服务体系，为促进政务服务互联互通提供坚实支撑。

1.建设品质一流通信网络。高速、移动、安全、泛在的通信网络为数字政府提供了连接工具，实现了政府治理主体的物理连接。依托覆盖全国、技术先进、品质优良的5G网络和千兆光网，建强电子政务网络移动支撑能力、智能运维能力、安全防护能力，促进各类政务专网迁移整合、顶层互联，加快网络向基层、乡村和社区延伸覆盖，提供移动办公、政务服务、社会治理、应急管理等应用场景的连接服务。

2.部署泛在融合算力网络。构建以算为中心、网为根基，网、云、数、智、安、边、端、链（ABCDNETS）等深度融合，提供一体化服务的算力网络，提供像水、电一样“一点接入、即取即用”的算力服务。通过算力网络，助力打造智能集约的政务云平台，面向政务部门提供绿色集约、共享共用、安全可靠的一体化算力服务，满足数字政府大规模业务承载、大数据开发利用、共性履职应用和容灾备份等算力需求。

3.打造开放共享智慧中台。建设运营“业务+数据+技术”协同联动的智慧中台，输出“统一封装、灵活调用”的能力服务，支撑社会全域信息多维采集、海量分析、实时处理。利用智慧中台，推动全社会数智化应用支撑能力汇聚整合，促进基础通信、人工智能、大数据、区块链、安全认证、精准定位等技术能力集成封装，助力数字政府共性应用能力体系集约建设。

（二）打造智能集约的数据通路，激活数字政府“细胞”。

围绕《意见》明确的“加快推进全国一体化政务大数据体系建设，加强数据治理，依法依规促进数据高效共享和有序开发利用，充分释放数据要素价值”等目标，集成融合各行业各地区各部门大数据平台，形成数据按需归集、高效共享、合规利用的赋能格局，构建数智驱动的新增长模式（Y产出=F（L劳动，K资本，D数据；A技术）），为释放数据要素价值提供坚实支撑。

1.支撑数据按需归集管理。依托统一公共数据目录系统，促进社会化公共数据与政府公共数据融合打通，扩大公共数据按需归集和管理范围。支撑建设一体化数据资源系统，打造高保障、高可用的数据供应链，健全数据实时采集机制，实现多源异构数据的融合汇聚，提升数据归集时效性、完整性。

2.助力数据高效交换共享。依托全国一体化政务服务平台和“互联网+”监管平台数据共享枢纽，助力构建互联互通、循环利用的数据共享通道，规范数据提供模型与标准化处理方式，提高数据共享质量。支撑完善数据交换平台，围绕国家区域发展、城市发展、新型城镇化建设，建设跨层级、跨区域的数据双向赋能和场景对接通道，提高数据共享效率。

3.促进数据合规有序开放。依托各级公共数据开放系统，支撑建设全国集中的公共数据多层次一体化开放平台，为社会、企业和个人提供精准化、多样化的数字化服务。探索打造数据定向开放专区，支撑完善受限开放类数据的申请审批机制，提升监测监控、数据脱敏等模块功能，确保数据开放合规有序。

（三）搭建智能集约的运行平台，建强数字政府“大脑”。

围绕《意见》明确的“强化安全可信的信息技术应用创新，充分利用现有政务信息平台，整合构建结构合理、智能集约的平台支撑体系”等目标，搭建业务服务智慧高效、指挥调度一体联动、管理运作安全可靠的数字政府运行平台，为政府管理、服务整体协同提供坚实支撑。

1.促进业务服务智慧高效。依托国家政务服务一体化平台，综合运用新技术、新架构、新标准，为数字政府建设提供基础性、通用性系统开发组件，灵活满足各地区、各部门业务上线运行需求。构建数字化权责体系和智能化业务协同体系，强化电子证照、合同、签章、发票、档案等能力建设和应用拓展，打造标准化规范化政务事项库，更好发挥平台作为政务服务公共入口、公共通道、公共支撑的枢纽作用。

2.支撑指挥调度一体联动。依托各地区各部门建设的数字平台，加强横向各部门、纵向各层级整合集成，建设智慧融合的指挥调度平台，实现政务一体化协同办公、监督、决策。强化本地区本层级决策指挥能力建设，建设“智慧驾驶舱”，提升态势感知、决策指挥、监督管理能力，为政策制定、经济运行、疫情防控、公共安全等工作提供科学依据。

3.保障管理运作安全可靠。依托BSN区块链服务网络，加强共性安全能力建设，支撑打造物理分散、逻辑集中、分层部署的数字政府安全平台，实现事前审核、事中监控、事后溯源的全流程安全管控。建立数据可信安全保障机制，运用多方计算、数据沙箱、联邦学习、隐私计算等技术，提供公共数据确权、溯源防伪、流通交易等服务。

（四）创新智能集约的场景应用，延伸数字政府“触角”。

围绕《意见》明确的“统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，创新行政管理和服务方式，全面提升政府履职效能”等目标，逐步构建全国一体运行、区域协同互补、基层百花齐放的应用体系，为提升政府履职效能、做强做优做大数字经济、更好满足广大人民美好生活需要提供坚实支撑。

1.完善全国一体共性应用。坚持共性应用全国统筹规划、统一标准，加强上下之间战略对接与层级联动。以强化业务协同为目标，支撑完善一批规划一体、工程一体、建设一体、保障一体的共性应用，进一步优化提升民政、社保、医疗、教育、就业、住房公积金办理等全国一体化服务能力。

2.创新区域治理协同应用。依托算力枢纽体系和政务数据要素体系，丰富拓展区域协同应用，服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等国家重大区域战略。支撑地方政府结合实际需求开发本地治理应用，构建特色鲜明、高效便民的区域政务服务体系，提升区域经济发展、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等综合治理能力。

3.丰富基层治理融合应用。顺应基层网格化治理模式，围绕基层治理核心职能，丰富拓展基层智慧党建应用、网格化精细管理应用、多元矛盾纠纷处理应用、疫情防控应用、智慧社区应用、数字乡村应用等，提升基层治理现代化水平。探索基于应用场景的业务创新，提升适老化和无障碍信息服务水平，赋能基层政策宣传、民情沟通、便民服务等能力建设。

数字政府建设蓝图已经绘就、号角已经吹响。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，勇于担当、主动作为，切实把思想和行动统一到中央关于数字政府建设的决策部署上来，全力支撑数字政府智能集约发展，助力提升国家治理体系和治理能力现代化水平，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！（作者为中国移动通信集团有限公司董事长、党组书记）

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(责编：陈键、章斐然)