刘烈宏

日前，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》(以下简称《指导意见》)，就主动顺应经济社会数字化转型趋势，充分释放数字化发展红利，全面开创数字政府建设新局面作出部署。为进一步宣传好数字政府建设的重要意义、核心价值、实施关键，即日起人民网推出系列权威解读稿件。本期推出中国联通党组书记、董事长刘烈宏的文章《奋力开创数字政府新局面 引领驱动数字中国新发展》。

· 数字政府建设是构建法治政府、廉洁政府、服务型政府的必然要求。

· 数字政府建设是推动有效市场和有为政府结合，充分激活经济发展新动能的关键途径。

· 数字政府建设的根本目的在于更好地为人民服务，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感，要把“为老百姓做了多少好事实事”作为检验数字政府建设成绩的最重要标准。

数字政府是将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程优化和模式创新，不断提高决策科学性和服务效率的政府运行新形态。以习近平同志为核心的党中央高度重视数字政府发展，将其作为数字中国的重要组成部分，引领和驱动数字经济、数字社会全方位协同发展。2022年4月19日，中央全面深化改革委员会审议通过了《关于加强数字政府建设的指导意见》（以下简称《指导意见》）。习近平总书记在主持会议时强调，要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

一、深刻学习领会习近平总书记重要论述，充分认识数字政府建设的重大意义

早在福建、浙江任职期间，习近平同志就高瞻远瞩作出建设“数字福建”“数字浙江”的战略决策。习近平同志曾形象地描述“数字福建”工程：“各地的信息就是千根线，电子政务平台就像一根针，把数据穿起来”，并且提出了“要统筹、不要多头”的原则。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视发展数字经济，将其上升为国家战略。“要坚持以人民为中心的发展思想”，“让百姓少跑腿、数据多跑路”。“要激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，构建数字合作格局，筑牢数字安全屏障，让数字文明造福各国人民”。2022年4月，习近平总书记在中央全面深化改革委员会会议上又对数字政府建设作出重要指示。习近平总书记一系列重要论述，为新时代数字政府建设提供了根本遵循，也是习近平新时代中国特色社会主义思想在数字政府领域的一贯体现。

数字政府作为数字中国的重要组成部分，通过推动政府治理手段和治理模式的数字化转型，已经成为国家治理体系和治理能力现代化的重要抓手，是强化政府运行、决策、服务、监管能力的重要引擎，对于助力政府职能转变，更好激发数字经济活力，优化数字社会环境，营造良好数字生态，实现经济社会高质量发展意义重大。

数字政府建设是落实网络强国战略、数字中国建设的基础性和先导性工程。在全面建成社会主义现代化强国的第二个百年历史目标的伟大进程中，数字政府建设具有重要的基础性和引领性作用，是数字中国建设的重要组成部分，也是落实网络强国战略的关键环节。大力推进数字政府建设是顺应变革趋势、构筑数字化时代国家竞争新优势的时代之需，是落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，推动经济社会实现高质量发展的必然要求。

数字政府建设是构建法治政府、廉洁政府、服务型政府的必然要求。一方面，数字政府通过数字化手段管理公共权力、公共资金、公共资源和公职人员，加强对权力运行的制约和监督，为推动法治政府、廉洁政府建设提供支撑。另一方面，数字政府着力破解人民群众反映强烈的突出问题，通过创新服务方式，为人民群众提供更加智能、便捷、优质的公共服务，与人民满意的服务型政府的价值取向高度一致。

数字政府建设是推动有效市场和有为政府结合，充分激活经济发展新动能的关键途径。数字政府是数字技术革命时代政府治理改革发展的必然结果，建设好数字政府，不断提高政府数据治理能力，是国家创新力和竞争力增强的重要体现。按照《指导意见》体系化推进数字政府建设，夯实经济社会数据资源底座基础，能够有效平衡效率与公平、发展与稳定等关系，强力支撑市场要素高质高效流动，提振经济发展新动能。

数字政府建设是坚持以人民为中心，增进人民福祉的重要保障。将数字技术广泛应用于政府决策和管理服务，推动政府治理流程优化和模式创新，实现政府治理方式全方位、系统性变革，能够提供更加智慧精准的政务服务，更好地满足人民群众需求，进一步实现数字便民惠民，加快弥合“数字鸿沟”，让人民群众在数字化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。

二、准确理解和深刻把握数字政府的丰富内涵和内在要求

党的十八大以来，按照党中央、国务院工作部署，各地区、各部门统筹协调电信运营商、互联网企业等多行业，积极运用数字技术推动政府管理和服务模式创新，不断完善政策法规和体制机制，持续强化平台支撑和技术应用，推动我国数字政府建设取得显著进展。建成了全国一体化政务服务平台体系，“最多跑一次”“不见面审批”“接诉即办”等服务创新模式不断涌现；“一网通办”“一网统管”“异地可办”“跨区通办”渐成趋势，“掌上办”“指尖办”逐步成为政务服务标配；“行程卡”“健康码”等应用在数字抗疫中发挥重要作用；电子政务在线服务指数跃升至全球第9位。政务信息整合共享工作基本实现“网络通、数据通”的阶段性目标。建成全国一体化数据共享交换平台，一体化的数据共享响应机制日趋完善。这些成绩的取得，为我国全面推进数字政府建设积累了宝贵经验，为《指导意见》出台实施奠定了坚实基础。

作为贯彻落实习近平总书记关于数字政府建设重要指示的集中体现，《指导意见》在系统回答了数字政府为谁而建、怎么建、如何建等问题的基础上，又面向“十四五”时期以及2035年远景目标，围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，对数字政府建设工作作出了统筹部署，提出了与新时代治国理政相适应的新内涵与新要求。

（一）准确理解新时代数字政府建设的丰富内涵。

新时代赋予了数字政府建设新的内涵。《指导意见》提出，要强化党总揽全局的领导核心作用，以建设法治、廉洁、服务型的现代政府为目标，以大数据、人工智能、区块链等数字技术为支撑，以满足人民对美好生活的向往作为数字政府建设的出发点和落脚点，推动政府数字化、智能化运行，不断提高数字政府建设水平。具体体现在以下四个方面：

一是更加注重以人为本。《指导意见》明确要求，要坚持以人民中心，把满足人民对美好生活的向往作为数字政府建设的出发点和落脚点。这揭示了，数字政府建设的根本目的在于更好地为人民服务，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感，要把“为老百姓做了多少好事实事”作为检验数字政府建设成绩的最重要标准。

二是更加注重数据价值。《指导意见》提出，要加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，通过推进全国一体化政务大数据体系建设，不断深化政务数据全流程治理，赋能政府治理流程优化和模式创新。这意味着，数据共享开放与深度开发利用是提升数字政府建设水平的着力点，通过数据共享开放，对于构建完善的数据资源体系，进一步推动数据要素市场化配置改革具有重要意义。

三是更加注重统筹协调。《指导意见》明确了各地方各部门在数字政府统筹规划、建设指引、标准规范建设中的主导职责，要加强对政务数据、公共数据和社会数据的统筹管理；统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动。这表达了，越是系统性改革，越需要贯彻系统观念，处理好全局和局部、全面和重点的关系。要强化系统观念，统筹推进技术融合、业务融合、数据融合，开展一体化、集约化、科学化、协同化建设。

四是更加注重系统安全。《指导意见》提出，要全面落实总体国家安全观，统筹发展和安全，要构建全方位安全保障体系，强化安全管理责任，持续提升数字政府安全保障水平。这明确了，数字政府建设的安全涉及数据安全、系统安全、公共安全、国家安全等，要通过建立多层次、全方位自主安全体系，切实筑牢数字政府建设安全防线。

（二）深刻把握新时代数字政府建设的内在要求。

面对新时代赋予的新使命，《指导意见》进一步明确了推动数字政府建设高质量发展的要求，更加强调一体化协同，为有效促进行政管理、政务服务的质量变革、效率变革、动力变革，更好地服务新发展格局指明了方向。

一是要把坚持和加强党的全面领导贯穿数字政府建设各领域各环节，坚持正确政治方向。在党中央集中统一领导下，全面贯彻党中央、国务院关于加强数字政府建设的决策部署，要着力培养干部队伍数字思维和数字素养，提升数字化管理能力和行政履职能力。将坚持和加强党的全面领导贯穿数字政府建设全过程，确保党的基本理论、基本路线、基本方略贯彻落实到数字政府建设各领域各环节。

二是打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系，让百姓少跑腿、数据多跑路。以数字技术与政府治理深度融合为抓手，加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，充分发挥数据要素的叠加倍增效应，推动数据资源和数字能力持续转化，赋能政府治理流程优化和模式创新，不断提高政府决策科学性和管理服务效率。

三是要以数字化改革助力政府职能转变，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动。持续优化全国一体化政务服务平台功能，强化政务云平台支撑能力，统筹推动经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等政府职能和政府内部运行数字化转型，全面提升数字政府集约化建设水平。

四是要强化系统观念，提升跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务水平。将系统观念作为数字政府建设基础性的思想和工作方法，加强前瞻性思考、全局性谋划和战略性布局，充分调动各地区、各部门和社会各方面积极性，实现发展质量、结构、成效、安全相统一，形成强大工作合力。

五是要始终绷紧数据安全这根弦，加快构建数字政府全方位安全保障体系。要树立安全底线思维，加强关键信息基础设施安全保障，强化安全防护技术应用，加大安全可信的信息技术应用创新力度，为数字政府提供体系化、常态化、实战化的安全防护体系，不断提升安全保障能力和风险防范水平，切实保障网络和数据安全。

三、坚持党的全面领导，全面推动数字政府建设向纵深发展

贯彻落实中央全面深化改革委员会会议精神，做好数字政府建设工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，以深化供给侧结构性改革为主线，以服务市场主体和便利广大群众为重点，综合运用新技术新理念新模式，形成与数字经济发展相适应的数字治理能力，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

（一）坚持党对数字政府建设的全面领导，推动形成协同高效的工作合力。

加快推进数字政府建设，必须把坚持和加强党的全面领导贯穿到各领域各环节，推动形成共商、共建、共享、共治的数字政府建设新局面。中国联通坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，顺应数字政府发展新趋势，立足新征程，聚焦“新战略”，充分发挥央企大国重器“顶梁柱”作用，勇担“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”，全面服务政府数字化、智能化运行，积极为数字政府建设贡献联通力量。

（二）充分发挥数据倍增作用和融通价值，助力打造智慧泛在、便捷普惠的数字化服务体系。

让数字政府建设成果更多更公平地惠及全体人民，需要加快构建标准统一、布局合理、管理协同、安全可靠的全国一体化政务大数据体系，持续推动政府数据“看得见、管得住、用得好”，全面赋能政府治理和科学决策。中国联通结合自身网络资源优势和技术能力禀赋，积极服务20余个国家部委、31省级数字政府建设，全面支撑政府数字化、智能化运行；落地实施750余个智慧城市项目，有效助力城市治理体系和治理能力现代化；为超17万个行政村提供数字乡村服务，以数字科技赋能乡村振兴。

（三）不断提升数字信息基础设施建设的供给能力和水平，为政府数字化改革提供坚实基础。

适度超前布局5G、云计算、人工智能等数字信息基础设施，构建全国一体化政务云平台体系，强化电子政务网络统筹建设管理，促进高效共建共享，全面夯实数字政府建设根基。中国联通着力打造数网云边协同、绿色集约智能的一体化算网基础设施，承建47个部委级全国政务专网，积极支撑国家电子政务“一张网”“一朵云”建设。目前，建成全球规模最大的5G共建共享网络，打造“时延毫秒级、开通分钟级、自主化管理、服务更安全”的高品质专线，构建承接国家“东数西算”工程的“5+4+31+X”新型数据中心体系，助力数字政府基础设施集约化和互联互通水平不断提升。

（四）深入贯彻新发展理念，有效助力健全科学规范的数字政府建设模式和制度创新。

综合运用法律、标准和技术等手段，以数字化改革促进制度创新，保障数字政府建设和运行整体协同、智能高效、平稳有序。中国联通认真落实央企政治责任、经济责任、社会责任，充分发挥信息通信行业惠民生、促投资、稳就业的多重效应，积极助力政府业务流程和服务模式的数字化智能化水平不断提升。围绕政府经济治理与调节、就业监测与服务、国土空间规划、应急处突、生态环保等领域，中国联通持续加大资源投入，提供“浙里突发快响” “中国联通智慧数享大数据平台”等服务，运用大数据技术不断推动政府治理与服务模式创新。

（五）强化一体化安全保障，持续提升数字政府安全保障水平。

加强关键信息基础设施安全保护和网络安全等级保护，不断增强对大规模网络安全事件、网络泄密事件预警和发现能力，建立健全动态监控、主动防御、协同响应的数字政府安全技术保障体系。中国联通坚决贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，围绕网络安全和数据安全，着力构建从安全合规到安全服务、生态繁荣的“大安全”体系。坚持锻造坚强网络，持续提升基础网络安全防护水平，强化通信运行安全保障，圆满完成庆祝建党百年、北京冬奥会和冬残奥会、全国两会、“云外交”等通信重保任务。勇担现代产业链“链长”，加强关键核心技术攻关，不断提升云网安一体化的安全产品服务能力，为数字政府构筑网络空间攻防兼备、安全可信的第一道防线。（作者为中国联通党组书记、董事长）

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(责编：陈键、章斐然)