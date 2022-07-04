人民网北京7月4日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官方微信公众号消息，针对近期生猪价格出现过快上涨的情况，国家发展改革委价格司组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议。有关方面分析认为，近期国内生猪价格过快上涨，重要原因是市场存在非理性的压栏惜售和二次育肥等现象，部分媒体特别是自媒体捏造散布涨价信息、渲染涨价氛围，短期内加剧了市场惜售情绪。

会议指出，目前生猪产能总体合理充裕，加之消费不旺，生猪价格不具备持续大幅上涨的基础；盲目压栏和二次育肥可能导致后期集中出栏、价格再次快速下跌，从而造成市场价格大起大落，反而不利于企业正常生产经营和行业长期健康发展。

参会代表一致表示，将加强行业自律，带头做好生猪市场保供稳价工作，保持正常出栏节奏、不压栏囤货；同时建议国家采取积极措施引导市场理性交易，适时投放猪肉储备给市场“降温”，并加强市场监管，特别是严厉打击故意渲染涨价氛围、制造恐慌情绪的行为。

会上，国家发展改革委价格司表示，国家一直高度关注生猪猪肉市场价格变化，努力防范价格大幅波动，维护市场平稳运行；要求大型养殖企业带头保持正常出栏节奏、顺势出栏适重育肥生猪，不盲目压栏，提醒企业不得囤积居奇、哄抬价格，不得串通涨价；明确表示将适时采取储备调节、供需调节等有效措施，防范生猪价格过快上涨，并会同有关部门加强市场监管，严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为，维护正常市场秩序，促进行业长期健康发展。

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