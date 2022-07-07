人民网北京7月7日电 （记者王仁宏）据水利部消息，4月至6月中旬，受降雨偏少影响，我国北方部分地区旱情露头后快速发展。6月下旬以来，北方地区连续出现大范围较强降雨过程，山东、安徽、河南、河北等省旱情陆续解除，山西省旱情明显缓解，但内蒙古西部、陕西、甘肃等地旱情仍然持续或发展。

截至目前，全国耕地受旱面积2468万亩（其中农作物受旱面积2070万亩，待播耕地面积398万亩），有11万人、129万头大牲畜因旱发生饮水困难，主要集中在内蒙古、陕西、甘肃等省（自治区）。

针对旱情，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持专题会商会，要求完善预警信息—响应行动—责任落实的全链条防控，及时发布旱情预警，依规启动响应机制，明确防御责任和具体措施，确保人民群众饮水安全。水利部副部长田学斌、刘伟平多次召开会商会或视频会，对抗旱保人饮保灌溉作出安排部署。

同时，水利部启动干旱防御Ⅳ级应急响应，派出3个工作组赴内蒙古、陕西、甘肃三省（自治区）协助指导抗旱工作；精细调度黄河龙羊峡、刘家峡、万家寨等骨干水利工程，为沿河城市和灌区引水创造有利条件；组织旱区强化供水保障措施，确保群众饮水安全。

在各地，内蒙古、陕西、甘肃等省（自治区）因地制宜、分类施策，全力做好抗旱保人饮保灌溉工作。旱区党政领导对抗旱减灾工作作出部署，水利部门启动抗旱应急响应，科学调度大型灌区、引调水工程等加大灌溉供水保障力度，努力保灌扩灌；加强农村饮水工程维修养护，全力保障群众饮水安全；积极筹措资金支持旱区建设抗旱应急水源工程、添置抗旱设备等，提升供水保障能力。

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