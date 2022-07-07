人民网北京7月7日电 （记者罗知之）人民银行将于7月12日发行中国书法艺术（行书）金银纪念币一套，该套金银纪念币共5枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币4枚，均为中华人民共和国法定货币。

据介绍，该套金银纪念币正面图案均为金文“中国”字样衬以青铜器装饰纹样，并刊国名、年号。

8克圆形金质纪念币背面图案为东晋王珣书《伯远帖》局部文字及“优游”字样与装饰纹样、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·东晋·王珣·伯远帖”字样及面额。

150克长方形银质纪念币背面图案为东晋王羲之书《兰亭序》局部文字及“兰亭”字样与竹林、亭子、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·东晋·王羲之·兰亭序”字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为唐代颜真卿书《祭侄文稿》局部文字及“阶庭兰玉”字样与兰花、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·唐·颜真卿·祭侄文稿”字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为北宋苏轼书《黄州寒食诗》局部文字及“卧闻海棠花”字样与海棠花、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·北宋·苏轼·黄州寒食诗”字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为北宋米芾书《蜀素帖》局部文字及“青松劲挺姿”字样与松树、“中国书法艺术”篆刻钤印等组合设计，并刊“中国书法艺术·北宋·米芾·蜀素帖”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，8克圆形金质纪念币含纯金8克，直径22毫米，面额100元，最大发行量10000枚；150克长方形银质纪念币含纯银150克，规格80毫米×50毫米，面额50元，最大发行量5000枚；30克圆形银质纪念币含纯银30克，直径40毫米，面额10元，最大发行量3×20000枚。

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