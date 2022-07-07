人民网记者 车柯蒙

“组合式税费支持政策”是今年宏观财政政策的一大亮点。当前，新的组合式税费支持政策正在平稳有序落地，其中微型、小型、中型、大型企业存量留抵退税梯次性集中退还的任务基本完成。为聚焦组合式税费支持政策如何助稳经济发展大盘、为广大市场主体“输血”“活血”，看政策红利如何落稳落准，人民网推出“组合式税费支持政策见成效”系列报道。

作为今年新的组合式税费支持政策“重头戏”，大规模增值税留抵退税政策是对广大市场主体直接高效的纾困措施，也是稳增长稳市场主体保就业的关键举措。

一图了解全额退还增值税留抵退税政策行业扩围情况。来源：国家税务总局

为更好应对国内经济新的下行压力，今年以来，留抵退税政策从全面覆盖小微企业、重点突出制造业等六大行业，进一步扩围7个与民生息息相关的行业，政策力度适当加大、覆盖面不断扩围，正按时间表有序推进。

国家税务总局数据显示，4月1日至6月25日，增值税留抵退税已有17033亿元退到纳税人账户，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，已退到纳税人账户的退税款达18266亿元，是去年全年退税规模的2.8倍。

退税款都用在哪儿？国家税务总局相关负责人介绍，税务总局近期从全国选取1.5万户典型企业开展的问卷调查显示，留抵退税款中的39%被企业用于增加采购原材料，保障企业正常生产经营需要；24%被用于投资及研发支出，助力企业升级改造，扩大投资规模；10%被用于房租、水电等日常运营支出，缓解企业资金困难；其他退税款被用于支付账款和工资薪酬等。

超1.8万亿元退税红包到账，市场主体感受如何？在谈到留抵退税政策对企业助益作用时，“及时雨”“增信心”“添动能”成为受访市场主体口中的关键词。

“留抵退税缓解了企业困境，为企业发展带来资金‘活水’。” 在内蒙古，通辽通发新能源有限责任公司总经理孙文表示。

记者了解到，该公司以经营光伏发电项目为主，产业链上的各环节都需要投入大量的固定资产，绝大多数项目均形成了大额留抵税额，加重了企业的税费负担。通辽经济技术开发区税务局通过税收大数据平台筛选分析，识别到该公司符合退税条件，协助该企业申领留抵退税约5376万元。

“资金是项目建设的源动力，受疫情影响，材料价格和人工价格上涨超过10%，我们申请退还了3.95亿元留抵税额，极大程度上缓解了资金压力。”四川北新天曌投资发展有限公司副总经理韩征平说。

中车株洲电力机车研究所有限公司董事长李东林则表示，留抵退税政策打通了公司的供应链、资金链，使其有更多资金投入到智能轨道快运系统的升级改造和智轨列车的生产制造中。

5月23日召开的国务院常务会议决定，在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税2.64万亿元。这意味着，将有更多市场主体将享受到政策红利。

“可以明显看出的是，这7个行业不仅与民众生活关系紧密，而且也是吸纳普通劳动者就业最多的行业。随着政策红利在这些行业的逐步释放，一定会在促进劳动者就业、活跃居民消费、进一步稳定经济增长等方面发挥积极的政策效应。”中央财经大学政府管理学院教授杨燕英在接受人民网记者采访时表示。

近年来，疫情对餐饮行业带来了很大的影响，提振餐饮业的信心离不开宏观政策的支持。“国家出台税收减免、社保费减免、金融支持等各项优惠政策不仅减轻了我们的成本负担，更重要的是缓解了企业的资金压力。特别是今年7月起，餐饮业也纳入全额退还增值税留抵税额范围，让我们餐饮业切实感受到国家助企纾困、稳就业保民生的决心。”广东顺德珍之宝餐饮有限公司财务负责人黎玉芳说。

近日，吉林省森盈参业有限公司因符合7月份扩围的增值税留抵退税条件，收到的7多万的退税款解决了企业“发展的烦恼”。“我们想要扩大生产经营规模，但资金上有些紧张，这次的扩围政策太及时了，收到留抵退税资金后，我们将用于购买新的切片设备和扩大收购量。”企业负责人于霞表示。

“今年以来，留抵退税政策经历了两大重要的时间点，一是从4月1日起实施大规模增值税留抵退税政策，二是从7月1日起在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元。”国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬对人民网记者表示，政策基本覆盖了受疫情影响的各个行业，将为企业增加现金流、纾困解难，是我国保市场主体，对冲经济下行压力的关键性举措。

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(责编：杨曦、高雷)