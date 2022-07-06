人民网记者 车柯蒙

“组合式税费支持政策”是今年宏观财政政策的一大亮点。当前，新的组合式税费支持政策正在平稳有序落地，其中微型、小型、中型、大型企业存量留抵退税梯次性集中退还的任务基本完成。为聚焦组合式税费支持政策如何助稳经济发展大盘、为广大市场主体“输血”“活血”，看政策红利如何落稳落准，人民网推出“组合式税费支持政策见成效”系列报道。

今年以来，我国实施新的组合式税费支持政策，通过减税、免税、缓税、退税等政策叠加发力，助力稳定市场主体预期、稳住宏观经济大盘。

国家税务总局数据显示，截至6月25日，新的组合式税费支持政策累计新增退税减税降费及缓税缓费约2.58万亿元。预计上半年新的组合式税费支持政策将新增退税减税降费及缓税缓费约2.86万亿元。

多位行业专家在接受人民网记者采访时表示，截止6月底，我国已经基本实现减税退税款直达市场主体的预期目标，政策红利有力地减轻了市场主体的税费负担、提振了市场主体地发展信心，起到了稳就业、保民生、稳定经济发展大盘的作用。

策划：车柯蒙 设计：徐紫薇

据国家税务总局相关负责人介绍，今年新的组合式税费支持政策既有大规模增值税留抵退税，又有小规模纳税人阶段性免征增值税政策；既提高科技型中小企业研发费用加计扣除比例到100%，又加大小型微利企业所得税和小规模纳税人、小型微利企业、个体工商户“六税两费”减征力度；既有减税，又有阶段性降低失业保险、工伤保险费率；既延缓缴纳制造业中小微企业部分税费，又阶段性缓缴社保费。这些政策将“真金白银”直达企业，降低税费负担，缓解企业资金短缺等压力，进而起到“放水养鱼”“水多鱼多”的效果，提振发展信心、稳就业保民生。

随着组合式税费支持政策等一系列稳经济措施落地见效，特别是留抵退税政策红利逐步释放，宏观政策正助推经济运行稳步恢复。

数据显示，5月份，全国企业销售收入同比增长1.9%，较4月份增幅（-7.4%）提高9.3个百分点。6月1日-25日，全国企业销售收入同比增长6.8%，较5月份进一步提高4.9个百分点，呈逐月回升向好的态势。

一揽子税费支持政策快速落地，更有效提振了中小微企业信心。据国家税务总局相关负责人介绍，今年前5个月，全国新办涉税市场主体554.7万户，同比增长6.2%，其中99%是中小微企业。增值税发票数据显示，6月1日-25日，全国小微企业销售收入同比增长6%，比4月、5月分别提高14.6个、3.4个百分点。

“具体来看，今年新的组合式税费支持政策主要发挥了三方面作用。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，政策一是发挥了企业纾困的积极作用，今年实施大规模增值税留抵退税政策采用兼顾存量、增量退税的方式，更大力度地解决了企业的现金流困难；二是发挥了带动经济恢复的积极作用，销售收入是带动经济增长的基础，销售收入的增长也意味着2022年的一揽子稳经济政策中的减税退款对于拉动经济增长产生了积极的作用；三是发挥了稳定就业的作用，4月以来已获得退税的纳税人中，中小微企业累计退税金额占比66.6%，可以看出，减税退税政策大范围惠及中小微企业，对稳就业将发挥积极作用。

“组合式税费支持政策的绝大部分受益者是小微企业，留抵退税政策瞄准的6大行业都是国民经济运行和产业链、供应链中的关键环节，充分体现了助力稳增长、保就业、惠民生的宏观政策导向。”中央财经大学政府管理学院教授杨燕英在接受人民网记者采访时表示，可以相信，随着新的组合式税费支持政策不断落地见效，必然能够充分发挥政策稳定市场预期、提振市场信心、助力企业纾困发展、助推经济运行快速恢复、稳定经济基本盘的功能和作用。

(责编：杨曦、高雷)