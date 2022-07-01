时至年中，大江南北一片繁忙景象：工厂车间热火朝天，田间地头抢抓农时，复商复市稳步推进……

当前正处于决定全年经济走势的关键节点。坚持稳字当头、稳中求进，各地各部门落实习近平总书记重要指示，统筹疫情防控和经济社会发展，积极推动一系列稳增长、惠民生政策措施落地见效，中国经济恢复态势持续巩固。

聚焦市场主体 巩固经济恢复态势

盛夏时节，上汽集团临港乘用车工厂内机器轰鸣，一辆辆整车有序下线。

“6月18日，我们正式启动双班制生产。如今，产能已恢复至疫情前的日常生产水平，每天可下线900多辆整车。”工厂总监陈培锋说。

复工复产跑出加速度。目前，上海自贸区临港新片区1220家工业企业全面恢复生产，重点企业产能恢复率超90%。

企业生产快速恢复，地标商圈渐次开放，街边小店恢复生机，外商投资信心依旧，市内公共交通全网恢复基本运行，逐步恢复堂食……6月以来，上海全面恢复正常生产生活秩序，逐步回归“熟悉的模样”。

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。各地各部门共同努力，尽管局部地区仍有小幅波动，但全国疫情形势整体保持平稳，国民经济出现更多积极变化。

亿万市场主体构成经济发展的中坚。巩固经济恢复态势，关键要推动市场主体稳健发展。

受疫情影响，江苏申通物流有限公司一度业务减少、成本增加。作为公司财务负责人，田秋萍深感企业运营压力。

“困难之时，税务部门告知我们能享受房产税减免等各项税收优惠70余万元，帮助我们渡难关。”田秋萍说。

千里之外的重庆市渝北区，“签约即供地、交地即交证、拿证即开工”的创新模式，助力市场主体更加轻装上阵。

“以前至少要6个月，如今交地时就能拿到不动产权证等3个关键证书，省时又省力。”中科智远（重庆）科技发展有限公司副总经理柏宏说。

今年，我国实施新的组合式税费支持政策，预计全年退税减税约2.64万亿元。截至6月14日，超1.6万亿元留抵退税款已“到账”。

保住市场主体，不仅要聚焦“减负担”，还要着力“加活力”。

六轴工业机器人“长袖善舞”，精密器件成品“鱼贯而出”……走进深圳长盈精密技术股份有限公司的无人车间，智慧制造的气息扑面而来。

“应对疫情影响，我们化危为机的关键是掌握核心技术、攻关智能制造。”公司董事长陈奇星说。

6月上旬，深圳发布关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见，提出一系列培育发展壮大“20+8”产业集群的政策。

“有了产业发展顶层设计，发展环境会越来越好，企业也就更有活力。”陈奇星更加振奋。

投资，是经济发展“引擎”加力的重要抓手，对优化供给结构有着关键性作用。

时值盛夏，在湖南省长沙市“世界计算·长沙智谷”项目工地，一派火热建设场景。

“这是湖南长沙今年10个重大引领性产业项目之一。400多名工人正在加紧施工，各项工作有序推进，确保项目第一区如期交付使用。”中建五局总承包公司项目经理戴力说。

湖南大兴寨水库工程6月25日开工建设，总投资达51.14亿元；在岳阳绿色化工高新区，45个项目集中签约、集中开竣工……近期，以重大工程和重大项目为抓手，湖南省稳投资开足马力。

构建现代化基础设施体系，可进一步打通“血脉”，利当前、惠长远，为高质量发展积蓄动力。

6月20日，郑渝高铁实现全线贯通运营，中原城市群与成渝地区双城经济圈联系更加紧密。

“郑渝高铁将助力重庆巩固西部陆海新通道物流和运营组织中心定位，加快培育枢纽经济，打造高品质陆海联动经济走廊。”中国铁路成都局集团公司货运受理服务中心营销开发室主任邓梅说。

同一天，京广高铁北京至武汉段常态化按时速350公里高标运营，济郑高铁濮阳至郑州段开通运营……世界上规模最大、现代化水平最高的高速铁路网加密形成，为发展增添更多活力。

消费对经济循环有着牵引带动作用，是畅通国内大循环的关键环节。

傍晚时分，在内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区的一家烤肉店，店长王敖日格勒正忙着招呼客人。“最近政府发放了消费券，生意有改善了。”

鄂尔多斯市计划发放消费券1亿元以上，涉及百货、家电、餐饮、住宿等行业；湖南长沙积极举办消费节、打造智慧商圈，市中心的“五一商圈”基本恢复至最近一轮疫情前的水平；多地积极利用“618”等电商活动促进线上消费……

一系列真招实招，对冲了疫情影响，居民消费意愿提升，消费正在回暖恢复。

发力关键环节 着力保供稳价

做好当前经济工作，要聚焦关键环节。保供稳价关乎国计民生，是保持经济运行在合理区间的主要支撑。

当前，全球大宗商品市场波动加剧，稳住粮食“压舱石”、确保能源安全稳定供应极为重要。

麦田里，收割机马达轰鸣……今年夏粮小麦增产丰收已成定局、质量好于常年。

“预计今年山东小麦生产呈面积增、单产平、总产略增的态势。”山东省农业农村厅厅长李希信说。

夏粮收获后，正是种豆时。在山东省德州市，平原土地鲁望农业发展有限公司种植经理何石宝最近一直忙碌在玉米大豆间作的农田里。

“今年我们第一次尝试玉米大豆带状复合种植，这一模式让玉米地里飘起‘豆香’，有助于增产增收。”他说。

截至6月23日，山东玉米大豆带状复合种植已播种109.5万亩。除复合种植模式外，山东大豆已播种167万亩。

江西鹰潭市余江区杨溪乡大塘村推广“双季稻+油菜轮作”的种植模式，让乡亲们实现了“一年多季”“一田多收”。

2022年新建设施蔬菜基地30万亩；启动百万亩绿色高标准池塘改造工程，发展稻渔综合种养……围绕稳产保供，江西省多措并举，让“米袋子”“菜篮子”装得更满、更好。

能源保供，牵一发而动全身。

每隔十多分钟发车！在内蒙古鄂尔多斯，一列列装满煤的火车驶出神东煤炭矿区，开往全国各地。

为确保充足的煤炭供应，神东煤炭所属的13座矿井马力全开。截至6月22日，日均装车110列，产量完成7901.5万吨。

抓住“保量”和“稳价”两个关键，就能构建有效抵御外部影响的“防火墙”。

中长期合同严格执行“基准价+浮动价”定价机制，限制现货销售价格，采取有效措施均衡组织生产，不断挖掘增产潜力……在山西，晋能控股集团多措并举稳价保供，推动煤炭市场价格平稳运行。

随着用电“尖峰时刻”来临，各地抢抓时点，确保电力供应。

夏日午后，国家能源集团宁夏灵武电厂厂区内，检修工武文超和工友们穿梭在机组间，认真检查每个零部件。

“我们希望能尽早完成检修，早日投运，为夏季用电高峰做好准备。”武文超说。

物流通畅，是保供稳价的基础支撑。发力关键环节，还要彻底打通堵点。

6月下旬，在江西省宜春踏浪实业有限公司生产车间，数百张不同类型的海上冲浪板等待装车，准备通过公路运输和铁海联运经宁波出口。

“之前还担心开车进不了宜春。这次发现，货车能走‘绿色通道’，畅通无阻。”宁波港东南物流集团有限公司货车司机黄才根说。

累计协调解决货车司机电话反映问题12.5万余项；保障各类重点物资运输需求7.8万余项；6月29日起取消通信行程卡“星号”标记……一系列措施落地落实。

交通运输部表示，下一步将继续加强对重点区域的调度指导，推进货运物流全面复工复产。

稳岗位扩就业 兜牢民生底线

越是关键时期，越要做好保障民生各项工作，保持人心稳定，保持社会大局稳定。

又到毕业季。今年全国高校毕业生为历年来最多，达1076万人。河北化工医药职业技术学院应届毕业生王月颖是其中一员。

“我投过几次简历，结果不是很理想，最后通过一次‘直播’找到了一份财务管理工作，目前月薪4500元。”王月颖说。

这一名叫“春风行动”的直播带岗活动，由河北省衡水市安平县组织，共提供岗位400余个，涉及机械技术、商超贸易等多个行业，直播浏览量达9.7万人次，初步达成就业意向200人。

就业连着收入，关系着千家万户的生计生活。

江城武汉，骄阳似火。30岁的丁兵兵在完成一个水电维修订单后，走进“零工驿站”机安社区服务站休憩。

“这里是我的歇脚地，也是求职地。”丁兵兵介绍，驿站不仅有冰箱、饮水机等设施，还有不同类别的企业招工信息。

目前，湖北全省已建成190家“零工驿站”，集中在乡、镇、社区一级，日均登记求职超过6000人（次），日均提供就业信息1.3万余条。

北京集中发布30条举措稳就业；河北计划征集就业见习岗位比去年增加1万个；在湖南，民营企业和高校精准对接，将为高校毕业生提供1.1万个就业岗位……各地一项项举措积极推进，助力稳定和扩大就业。

兜牢兜好民生底线，首先是保障好基本民生。

近期，受持续性强降雨影响，湖南南部江华瑶族自治县、江永县、道县等地遭遇严重洪涝灾害。江华瑶族自治县蔚竹口乡黄南口村的冯育龙一家，在这次洪灾中房屋受损严重。

“政府第一时间对我们家进行了转移安置，还送来了大米、油、被子和一些钱，现在生活基本没有什么问题了。”冯育龙说。

蔚竹口乡党委书记唐江忠介绍，乡里制定了具体的保障方案，对受灾户给予相关民政救济，对符合低保条件的受灾户及时纳入低保范畴。“确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有住处、有干净水喝、有病能及时医治。”

为支持地方应急抢险和受灾群众救助，6月10日，财政部、应急管理部向湖南、广西等南方12个省（区、市）紧急预拨3.4亿元中央自然灾害救灾资金；6月21日，两部门又向福建、江西、湖南、广西4省（区）紧急预拨2亿元中央自然灾害救灾资金。

“真金白银”确保民生政策落地落实。截至5月底，中央财政困难群众救助补助资金预算1546.8亿元已全部下达；物价涨幅达到规定条件时，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制……近年来全国财政支出70%以上用于民生。

允许受疫情影响严重的个人住房、消费贷款等延期还本付息；延续执行失业保险保障阶段性扩围政策；对因疫情影响暂时失业、未参保的困难人员，给予临时救助；为困难群体代缴基本养老、医疗保险费，坚决守住不发生规模性返贫底线……

聚焦百姓“急难愁盼”、聚焦群众生活所需，各地各部门精准发力，务实推进，确保“兜”住困难群体、“保”住基本生活。

展望未来，国家统计局国民经济综合统计司司长付凌晖表示，中国经济逐步克服疫情的不利影响，呈现恢复势头。但国际环境依然复杂严峻，国内经济恢复基础还需要巩固。下阶段，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，推动稳增长一揽子政策措施落地见效，着力保障和改善民生，推动经济持续恢复。

新华社北京6月30日电

(责编：王震、陈键)