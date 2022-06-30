人民网北京6月30日电 （记者申佳平）近日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局等部门联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》。6月30日，在国务院新闻办公室举行的吹风会上，国家发展改革委副秘书长杨荫凯介绍，目前部分领域涉企违规收费问题仍时有发生，形式上也具有隐蔽性。此次专项整治将通过重拳出击、猛药去疴，严厉打击各类涉企“三乱”和不落实国家降费减负政策等行为。

他具体指出，在一些垄断性较强的领域，有的收费主体利用优势地位自设收费项目、自定收费标准，部分服务项目收费过高；有的单位利用垄断地位在提供水电气暖等公共服务时收取不合理甚至已明令取消的费用；有的金融机构利用信息优势让企业承担本应由银行自己承担的评估费、服务费、证明费等；还有的行业协会商会借助行政权力和影响力“搭车收费”，变相加重企业负担。特别是在当前着力为企业减负的大形势下，还出现了一些地方政府乱罚款、乱摊派，以及收费主体不落实国家出台的减税降费政策等问题。

“今年特别是二季度以来，受国际环境复杂和国内疫情冲击等超预期因素影响，经济下行压力加大，不少市场主体特别是中小微企业、个体工商户生产经营困难增多。”杨荫凯指出，专项整治将保障助企纾困各项政策不折不扣落到实处，切实降低企业生产经营成本。他同时介绍，此次行动具有4个突出特点。

一是整治涉及内容更广。不仅整治涉企乱收费、乱罚款、乱摊派，还要督促检查对国家和各地出台的收费减免政策的落实情况等。

二是更加注重协同治理。工作中注重各地和部门协同联动，采取分领域分地区自查、联合抽查检查等方式进行综合整治，对发现的问题采取市场监管、行业监管、信用监管等方式实施联合惩戒。

三是更加注重社会监督。全面加强对已出台政策的宣传解读，让更多市场主体充分了解政策，增强维权能力，主动维护自身权益。通过设立举报专线、组织媒体明察暗访、公开曝光等，对违规收费形成高压态势，推动收费主体不断规范收费行为。

四是更加注重健全长效机制。在整治行动基础上，进一步厘清涉企收费边界和监管责任，深化改革，打破行政垄断，持续完善收费清单等有关制度，从根本上杜绝利用行政权力乱收费、借助行政影响力强制诱导收费等行为。

图片来源：国家发展改革委官网

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