人民网北京6月30日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为落实好《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》有关重大任务，近日，国家发展改革委下达重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）2022年第一批中央预算内投资30.6604亿元，支持黄河干支流沿线地区扎实推进生态环境突出问题整改，加强水环境综合治理，提高水资源节约集约利用水平，助力提升黄河流域生态系统质量和稳定性。

国家发展改革委表示，下一步将严格落实项目管理要求，强化项目实施调度监管，加大监督检查工作力度，督促指导相关省区精准落实疫情防控要求，加快推动中央预算内投资计划执行，尽快形成实物工作量。

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