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台风“暹芭”生成 水利部启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应

2022年06月30日20:04 | 来源：人民网
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人民网北京6月30日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，6月30日8时，今年第3号台风“暹芭”在南海中部海面生成并向北偏西方向移动，预计7月2日在海南东部至广东西部一带沿海登陆。依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，6月30日12时，水利部对广东、广西、海南等省区启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。

水利部水旱灾害防御司负责人表示，受台风“暹芭”影响，7月1日至6日华南大部将有一次强降雨过程，暴雨区内珠江流域西江干支流和部分中小河流可能发生洪水。此次台风影响区域与前期珠江流域降雨区高度重叠，一些地区土壤含水量趋于饱和，江河湖库底水高，防御形势不容乐观。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，广东、广西、海南等省区水利部门和水利部珠江水利委员会要严密防范台风“暹芭”可能带来的强降雨，切实落实相关防御措施。要加强监测预报，及时向有关地方和部门通报江河汛情；科学调度水利工程，适时预泄腾出防洪库容；病险水库原则上一律空库运行，小型水库落实防漫坝防垮坝措施，坚决避免垮坝失事；加密重点堤段、重点部位、险工险段巡查频次，及时加固薄弱海堤；突出抓好中小河流洪水和山洪灾害防御，及时发出预警信息，指导基层政府提前组织危险区域群众转移避险，确保人民群众生命安全。

据了解，目前水利部已派出3个工作组分赴广东、广西、海南，协助指导地方开展台风强降雨防御工作。

(责编：申佳平、吕骞)

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