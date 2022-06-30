人民网北京6月30日电 （记者杜燕飞）中国电力企业联合会（以下简称中电联）2022年第一次理事长会议28日在京召开。中电联理事长、国家电网公司董事长辛保安在会上表示，要做好迎峰度夏电力保供工作，加快推动能源转型和行业高质量发展，为稳住经济大盘、保持经济社会平稳健康发展提供坚强可靠电力保障。

“今年以来，电力行业坚持稳字当头、稳中求进，攻坚克难、担当作为，电力保供平稳有序，电源结构不断优化，科技创新加力推进，改革发展蹄疾步稳，行业价值形象彰显。下半年，电力行业要全力保供电、促转型、提质效，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境作贡献。”辛保安说。

辛保安要求，电力行业一是要做好迎峰度夏电力保供。要加强形势研判，密切跟踪天气变化、燃料供应、用电需求等情况，做好电力电量平衡。要坚持多措并举，切实发挥好电网资源配置平台作用、煤电兜底保障作用、各类电源和储能支撑作用、需求侧资源灵活调节作用，推动各方落实责任、同向发力。要积极主动沟通汇报，加强宣传引导，营造良好环境。

二是要支撑服务能源清洁低碳转型。要坚持清洁低碳是方向、能源保供是基础、能源安全是关键、能源独立是根本、能源创新是动力、节能提效要助力的原则要求，争当能源革命的推动者、先行者、引领者。要按照煤炭保能源安全、煤电保电力安全、常规电源保供应、新能源调结构要求，统筹煤电和新能源发展。要引导全社会节能提效，推动形成绿色生产生活方式。

三是要推动电力行业高质量发展。要统筹发展和安全，扎实推进安全生产专项整治三年行动，坚决守牢安全底线。要加快重大项目实施，集中储备一批、开工一批、投产一批重大项目。要强化改革创新，围绕新型电力系统重大技术需求、行业前沿和“卡脖子”环节开展联合攻关。要深化提质增效，大力开源节流，用足用好政策，确保企业经营稳中有进。

会上，与会代表围绕迎峰度夏期间能源电力保供的有关情况开展座谈交流，表示要加强组织部署，全面压实责任，强化措施保障，坚决守牢安全生产、防洪渡汛、疫情防控等风险底线，加强厂网协同，做好电煤储存和控价等工作，强化设备精细化管理，共同做好应峰度夏电力保供工作，确保守牢守好能源电力保供的“基本盘”。

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