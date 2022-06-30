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国家发改委：各地清理规范水电气暖收费 已累计减负超300亿元

2022年06月30日20:33 | 来源：人民网
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人民网北京6月30日电 （记者申佳平）水电气暖收费一直以来都是各方关注的焦点，清理取消各种形式的不合理收费，有利于优化营商环境，降低实体经济运行成本。6月30日，在国务院新闻办公室举行的吹风会上，国家发展改革委副秘书长杨荫凯介绍，截至去年底，各地清理规范水电气暖收费，累计减轻用户负担超过300亿元。

近日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局等部门联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》。按照此次专项整治行动的总体安排，国家发展改革委制定了《水电气暖领域涉企违规收费自查自纠方案》，部署各地进一步深入开展自查自纠工作，清理整治不合理收费。

《方案》明确了五个方面的重点任务。主要包括清理规范建筑区划红线外接入工程收费、建筑区划红线内有关收费、已纳入定价成本的相关收费、非电网直供电环节不合理加价、其他不合理收费。在入网工程、建设安装、更新改造等领域，明确了不得由用户承担建筑区划红线外任何费用、不得收取已纳入房屋开发建设成本的水电气暖安装费用等“十个不得”。在计量装置、强制检定、收费清单管理等领域，明确了严禁向用户收取水电气暖计量装置费用、严禁强制检定并收费、严禁在收费清单外收取其他费用等“六个严禁”。

(责编：申佳平、吕骞)

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