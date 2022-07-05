人民网北京7月5日电 （记者罗知之）第五届数字中国建设峰会新闻发布会今日举行，中共福建省委常委、福建省人民政府常务副省长郭宁宁在会上表示，本届峰会的主题是“创新驱动新变革，数字引领新格局”，主要呈现“四个突出”的新特色、新亮点。

一是突出扩大“朋友圈”，打造开放共享的盛会。预计有百位院士专家、百位数字产业领军人参会演讲，中央企业、民营企业、外资企业、跨国企业等千余家国内外企业现场参会参展，千余家国内外数字专业机构现场参加活动。峰会期间，还将举办数字经济创新合作发展大会、数据要素与数字生态大会、数字经济国际合作交流会和电信“云生态大会”等4场重要数字领域专业大会，邀请近2000名嘉宾，深入开展数字技术和数字项目对接洽谈，全力服务促进数字生态交流合作、数字经济发展壮大。

二是突出展示“高科技”，打造创新互动的盛会。峰会布设超过20万平米的实体展厅，近500家展商现场展示数字科技新成果，首展率超过50%，并将发布“十大数字硬核科技”“十佳数字解决方案”“十佳数字首展展品”。峰会首次将中国（国际）数字产品博览会作为正式组成内容，一批数字新产品将精彩亮相。围绕峰会主场馆和福州市内重要节点、著名街区以及闽江两岸，将推出全新的数字应用体验馆和数字应用集中体验区，运用虚拟现实、增强现实、光影互动、8K云屏、元宇宙、河图技术等科技手段，打造更多网红热点、“引爆亮点”，为参展参会人员和群众带来更新更炫更酷的沉浸式交互体验。

三是突出升级“云服务”，打造永不落幕的盛会。创新数字化、智慧化办会办展模式，建设运用云上数字峰会、云上数字产品博览会两大云平台，在云平台线上展览展示近千家企业最新数字创新成果，可以在线逛展、在线直播峰会活动，拓展升级云平台功能，包括数字项目、数字产品、数字服务、数据要素的展示、洽谈、对接、交易等服务功能，实现云平台365天常态化、市场化在线运营。引入“碳中和”理念，认购福建林业碳汇、海洋碳汇，实现峰会“碳中和”。打造一批数字应用场景，便利群众和参展参会人员的交通出行、消费购物、娱乐生活等等。福州作为数字人民币试点城市，峰会期间还将发放2000万元数字人民币红包，促进数字消费。此外，还将正式揭牌福建大数据交易中心、启动上线大数据交易平台，并实现首批大数据交易。

四是突出提升“智慧化”，打造安全高效的盛会。开发上线智慧会务展务平台和一体化疫情防控平台，加强会展场馆、住宿餐饮、交通保障等基础设施、公共服务的数字化、智能化改造，引入居民身份证电子证照应用，为参展参会嘉宾提供从机场落地到酒店入住、峰会入场等“一码通行”“一码通用”的安全、便捷服务。

据介绍，第五届数字中国建设峰会由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同主办，福州市人民政府等有关单位承办，将于今年7月23日至24日在福建省福州市召开。

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