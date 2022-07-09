王绍绍

2022年6月20日，G51次列车从北京西站发出，这标志着京广高铁京武段常态化按时速350公里高标运营，是京广高铁安全标准示范线建设的重大成果，中国铁路又一高品质标杆列车成功开行。

交通强国，铁路先行。京广高铁取得的阶段性成果表明，广大建设者们秉承“人民铁路为人民”的初心，为中国铁路事业贡献了力量，以实际行动践行铁路精神。

不止是铁路建设者 更是时代发展的见证者

“今年我就退休了，在丰台站干了一辈子，没想到还能赶上新丰台站开通，没想到铁路能发展到今天。”身处新丰台站气派的现代化新行车集中楼内，王戎感慨万千，嘴角洋溢着笑意。

王戎是北京丰台站的一名车站值班员，在运转集中楼工作，负责行车调度指挥，从1992年调入丰台站至今他坚守这个岗位已有30年。

运转集中楼是行车作业的指挥部，负责办理线路上的行车作业。在工作中，值班员要核对调度命令，开放行车信号，妥善应对可能出现的各种非正常行车状况。王戎业务能力过硬，总能凭借自己的经验和细心、同事间的密切配合圆满完成每次任务。

2010年起，丰台站正式停办客运业务，但王戎仍继续着他的工作，一干就是8年。“这个岗位很重要的，所有的车都要从这里经过，我这里不开放，列车就无法通过，多的时候每天要办理100多对列车的通过作业” 王戎说道。

2018年，丰台站站改工程正式启动，王戎不仅承担起车间施工的培训工作，还负责巡线。“侵限会影响行车安全的，可不能疏忽，发现隐患我们得及时向指挥部汇报，一天下来得走2万5千多步”王戎说。

2022年，新丰台站进入最后的施工收尾阶段，因为工作需要，王戎再次回到了行车集中楼……

“通过这几年的历练，感觉自己学到了很多，也成长了很多。筹备组的工作条件无疑是艰苦的，但大家都为能参与到这样一项重要的工作中感到自豪。”这是又一位亲历者吴佳栋，见证了北京丰台站“从无到有”。

今年43岁的吴佳栋现任北京丰台站运转车间业务指导，这几年，他一直参与北京丰台站改扩建工程的预介入工作。

据了解，几年来，吴佳栋同筹备组累计参加对接会148次，前期共对北京丰台站建设设计方案提出五大类38个建议，后续又陆续提出相关建议25项，经筹备组发现并解决的问题近400个。

看着投入运营的北京丰台站，吴佳栋内心充满了自豪和骄傲，他已对这里的一砖一瓦、一草一木充满了感情……

不论是王戎还是吴佳栋，他们都在坚守岗位的同时成为了北京丰台站巨变的见证者。

是意气风发的年轻人 更是新时代铁路人

“作为一名高铁指导司机、党员，每一次重要任务，都是难得的成长和历练机会，握好手中的每一把‘闸’，为运输安全保驾护航，我责无旁贷。”80后高铁司机王天意说道。

从一名普通学员，历经电力机车副司机、司机，再到高铁司机、指导司机，王天意的工作生涯可谓是厚积薄发。由于表现突出，他曾先后两次荣获集团公司“技术能手”称号，并多次获得段级先进工作者。

京广高铁示范线试验任务启动后，王天意被列为逐级提速试验“裸跑”冲刺385km/h的主操司机。深知这次任务面临的风险与挑战，为了不负众望，他仔细研究试验区段的相关规章、电文资料以及站场、线路、弓网基础数据。

王天意的悉心钻研得到了收获，京广高铁逐级提速的日子到了，30多天的时间里，他担当的所有逐级提速试验任务均一次达标，为今后京广高速铁路350km/h正式运营打下了坚实基础。

“火车运行速度虽然非常快，但是很稳，我雕刻时没有受到太大影响。”正在进行蛋雕的李亚铎抬起头说道，此刻，他正坐在以350公里时速飞驰在京广线的G59次列车车厢里。

李亚铎是北京局集团公司北京客运段的一名列车员，在工作之余，他的最大爱好就是在家研究蛋雕技术。

为庆祝“发现最美铁路?感受京广加速度”网宣活动，李亚铎创作了主题为“建功新时代 喜迎二十大”、“发现最美铁路 感受京广加速度”的蛋雕作品，为铁路人奋力实现“交通强国 铁路先行”加油助威。

蛋雕艺术不仅作为兴趣爱好，更是磨练了李亚铎的沉稳、冷静和细心,使得他在工作中总能在第一时间发现旅客的需求，快速沉稳地为旅客排忧解难。有一次，遇到行动不便的老年旅客，李亚铎背送旅客上下车厢并细心照顾，赢得了老人和周围旅客的一致称赞。

列车员李亚铎。中国铁路供图

“我和京广高铁都是铁路的孩子。”这句话来自京广高铁复兴号列车的列车长孙梦楠。

孙梦楠入路至今已有10余年，十年间，她和京广高铁一起见证了国家高铁事业从追赶到世界领先的奋斗历程。“这条铁路也见证了我的成长，我已经从青涩懵懂的小姑娘成长成为了能够独挡一面的客运服务骨干，感觉自己的命运与京广高铁是紧紧联系在一起的。”孙梦楠笑着说。

“90后已是有担当的一代”在她身上得到充分印证。先进生产工作者、春暑运立功竞赛先进个人、“青年文明号”班组……一沓沓荣誉是对她十年来努力工作的认可。

在工作中，孙梦楠曾遇到两次紧急事件，让她对自己肩负的责任有了更深刻的意识。一次，一名老人突感身体不适，孙梦楠迅速进行急救操作，同时指挥乘务员拨打120急救电话、联系终到站开辟绿色通道等，老人救治及时，转危为安。还有一次孙梦楠发现孕妇即将临产，她及时联系调度，请求前方站临时停车，拨打120送医，保住了母亲及宝宝的生命。

“作为列车长，要在别人想不到的地方重点关注，给旅客提供最好的服务，确保旅客生命财产安全。”孙梦楠说道。

京广高铁复兴号列车长孙梦楠。中国铁路供图

王天意、李亚铎、孙梦楠……他们不仅彰显了铁路工作者的年轻风貌，更激励着新时代的年轻铁路人砥砺前行。

薪火相传 可敬可爱的铁路人永不退场

6月，中宣部举行新时代加快建设交通强国的进展与成效发布会，“十年来，我国交通运输事业取得了历史性成就，发生了历史性变革，迎来了由交通大国向交通强国的历史性跨越。”交通运输部副部长徐成光在会上介绍道。

中国铁路作为我国交通运输事业的重要组成部分，这十年同样取得了历时性成就。据铁路局副局长安路生介绍，我国铁路路网规模质量大幅提升，铁路改革迈出新步伐，运输服务品质全面跃升，装备技术水平不断攀升，国际合作开创新局面。

中国铁路的建设成就离不开铁路事业中千千万万个铁路工作者们，根据国家统计局数据显示，截止到2019年，我国铁路运输业就业人数达到了1915824人。他们中，有诸如王戎、吴佳栋的老一辈铁路工作者，也不乏李亚铎、孙梦楠、王天意那样的年轻面孔。

在王戎、吴佳栋的注视下，北京新丰台站将以“亚洲最大铁路枢纽客站”的崭新身份迎接八方来客，王天意、孙梦楠参与建设工作的京广高铁，正以350km/h的速度飞驰在铁路线上。近日，在2022年度“发现最美铁路”活动中，列车从北京新丰台站出发，沿京广高铁安全标准示范线行进，活动在展现中国加速度的同时，更见证着不同时代铁路工作者接力棒的交续。

“把我的服务经验、工作经验传授给新职人员，让她们快速成长，让铁路服务质量更加优质，我觉得自身价值提高了。”孙梦楠说。她带领过的班组职工中，如今已有7人走向列车长岗位，大多数已经成为了班组业务骨干，她们也将像孙梦楠一样，以新时代铁路人的姿态在岗位上绽放光彩。

时代交接，薪火相传，每一位铁路人都将践行“交通强国 铁路先行”的历史使命，踔厉奋发，勇毅前行。（实习生尹柳玉对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)