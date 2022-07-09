王绍绍

近年来，在交通强国战略背景下，我国铁路事业发展进程持续加快，随着“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型，铁路枢纽建设也在如火如荼地进行中。

北京丰台站蜕变为“亚洲最大铁路枢纽客站”，北京西站不断优化服务功能……铁路枢纽的建设彰显出中国铁路创新发展的有力步伐。

百年老站展现巨变

北京丰台站是北京的第一座火车站，有着127年的悠久历史。

经过4年的改扩建，百年老站北京丰台火车站现以全新面貌开通运营，为首都再添新地标的同时，进一步推动了城市交通新格局建设，有利更好地服务群众。

新丰台站站设有32条到达出发线、32个客运站台面，主要办理经由京广高铁至石太高铁方向的动车组列车，以及京九铁路、京原铁路方向和部分北京枢纽中转普速列车客运业务，图定旅客列车58对，其中高速列车21对、普速列车37对。

北京丰台站。中国铁路供图

全新的北京丰台站不仅承接了老丰台站的服务功能，同时融入了新时代元素，由外而内体现着诸多新特点。

改建后的北京丰台站具有新的功能定位，它不仅是亚洲最大铁路枢纽客站，也是贯通南北的重要节点站。作为京广高铁和京沪、京九普速铁路多条线路的列车始发终到站，铁路部门可以充分利用新站场，进一步优化列车运行图，根据客流方向数据做出更合理的车次安排，尽可能多的让旅客少跑路、少等候。在缓解其他几大站客运压力的同时，可为旅客提供多种、应时、方便的出行选择，成为构建北京交通新格局的重要一环。

“国内首座双层车场重叠设计”“立体交通模式”等词汇描述了新丰台站的现代化面貌。新丰台站在设计建设上，以适应城市发展、体现人性化服务为基础，充分考虑了特大型城市当前面临的重大难题以及旅客出行最关注的问题。以最具代表性的双层车场设计为例，其展现出“顶层有高铁、地面有普速、地下有地铁”的立体交通运营模式，将“高铁、普铁、地铁”等运输资源更科学地汇集于此。这项设计让“无缝”换乘更便捷，有助于更多人选择“公共交通”，促进城市公共交通作用的发挥。

新丰台站坚持新环保理念，配置了“光伏发电系统”“自然照明系统”“自然通风系统”等设施，这些环保设计不仅节约建设投资，运营过程中也将降低能源消耗，减少车站的运营成本和城市环境保护成本，以实际行动生动展现铁路的社会责任。

丰台站历经百年沧桑，见证了共和国的成长和繁荣。如今，改扩建完成后的新丰台站实现了“北京最早火车站”向“亚洲最大铁路枢纽客站”的转变，它将把“新的服务设施、服务理念、服务标准”全面呈现在世人面前，向世界展现中国风采。

科技助推服务功能优化升级

2022年6月20日，G51次列车从北京西站发出。这趟列车的发出，标志着京广高铁京武段常态化按时速350公里高标运营。京广高铁全线于2012年开通运营，十年来，科技技术不仅助推着我国高铁不断提速，也在优化客运站服务功能上发挥着重要作用。

北京西站坐落在风景秀丽的莲花池畔，于1996年1月21日正式投入运营，是中国铁路北京局集团公司的直属运输站段之一，是首都局的重要服务窗口，是全国铁路网重要的客运枢纽。

经过十几年的发展建设，依托于多项科技技术，北京西站的服务功能正不断优化升级。

智能化设备设施为旅客提供更具科技感的服务。为解决重点旅客轮椅走行距离较长的难题，2020年，王琳娜创新工作室研制了电动轮椅，在节省旅客乘降时间，降低客运员工作强度的同时，增加了爱心服务的科技感。2021年，北京西站在多个客运岗点试行“手持终端”，客运员通过一个手机即可实现候车室小区广播、旅客放行等多项作业。疫情开始后，车站积极推广无接触服务，在站内直梯安装无接触式语音呼梯系统，旅客无需触摸按钮即可使用直梯。并在2小时一消毒的基础上，增设雾化消毒机器人，定时“巡视”消毒，强化主通道和候车室消杀。

便捷化服务则为旅客解决出行难题，改善旅客出行体验。2017年5月，北京西站北广场下沉广场启用，北广场四方通行能力彻底打通，极大方便了旅客和周边通行。2018年春运，车站在北广场负一层设置开放式“春运旅客待候区”，设有旅客座椅、车次信息屏等公共设备设施，为旅客提供短暂休息服务。2020年，北京西站实现铁路、地铁安检互认，避免了二次安检，换乘旅客只需一次安检，即可进出站，大大减少了进出站安检时间，方便了旅客出行。

除此之外，服务功能的优化升级还体现在人性化服务上。北京西站对036候车室不断升级改造，增设轮椅候车区、儿童娱乐区、重症旅客候车区、母婴哺乳室、036精神展示区等，进一步提升重点旅客服务质量。在12306服务台设置“智能急救站”，配备有AED（自动体外心脏除颤器）、止血包、小伤口处理包等急救用品，方便旅客及时获得院前紧急自救互救。对候车室的厕所更新改造，增设了大空间厕位和家庭卫生间，优化设施配备，不断提升旅客候车体验。针对携带对大件行李、婴儿车的旅客，由专人核验车票并直接引导至直梯到达站台乘车，减少乘梯隐患。售票厅还增设敬老“慢”窗口，为老年人等脱网人群提供专属爱心服务。

服务功能的优化升级体现着客运站以旅客为先、以人为本的工作意识，同时彰显了现代化铁路枢纽建设的新风貌。

工作人员正帮助行动不便的旅客。中国铁路供图

个性化服务提供舒适出行体验

出门在外，舟车劳顿，舒适的旅途体验与周到的列车服务成为旅客出行的重要考量。

北京京铁列车服务有限公司是集生产经营服务于一体的非运输企业，主要负责动车组列车餐吧经营服务和食品生产销售等。公司具有目前全路规模最大的食品加工基地，现担当422.5对高铁列车，分别在管内北京站、北京南站、北京西站等主要9个客站设有分拨配送点，同时正介入建立丰台站分拨配送点。

京铁列服致力于为旅客提供个性化服务，积极提升服务质量。据了解，通过“列车经营服务辅助决策系统”统计当日旅客信息，为乘车的生日旅客赠送高铁主题生日卡片和礼品。这一方式能够让旅客感受“家”的味道，使列车服务更有温度。为了满足旅客对餐饮的多样化需求，公司研发了照烧系列盖浇饭、意大利面、轻食餐、麻辣香锅、小碗菜等，为旅客提供多种选择。

乘务员正在列车上工作。中国铁路供图

此外，京铁列服还落实静音车厢服务标准，为旅客提供安静旅途。如在“静音车厢”为旅客提供耳塞、耳机、止鼾器、眼罩等服务经营项目，旅客可按需购买。

铁路枢纽建设与列车服务行业是我国铁路事业发展的缩影，在纵横交错的高铁网络之余，其同样能够折射出铁路建设的崭新面貌。（实习生尹柳玉对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)