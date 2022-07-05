人民网北京7月5日电 （记者杨虞波罗）今日，中国气象局召开新闻发布会，会上回应了六月暴雨天气频发的成因，并对多地区高温天气形成的气象背景作出详细介绍。会上透露，预计7月，东北、内蒙古中部、华北大部、华东北部局部和南部、华中南部、华南、西南地区东南部、西藏西部降水较常年同期偏多。

中国气象局公布数据显示，6月全国平均降水量112.1毫米，较常年同期偏多9.1%；吉林、辽宁、山东降水量为历史同期最多。全国平均气温21.3℃，较常年同期偏高0.9℃，为1961年以来同期最高；河南、陕西、甘肃、宁夏、山西、山东、江苏、安徽气温为历史同期最高。6月，全国共发布预警信息6.6万条，同比增加42.2%。其中，山洪灾害、地质灾害气象风险预警，同比增加3.8倍和1.3倍。

6月多地降水量突破历史极值

会上，中国气象局应急减灾与公共服务司副司长王亚伟介绍称：“6月全国降水偏多、气温创历史同期新高。”

6月，南方出现4次区域性暴雨过程，广东英德（292.9毫米）等12个国家气象站日降水量突破历史极值。6月26-30日，北方出现入汛以来首次大范围降雨过程，山东、河北、河南有26个国家气象站日降水量突破6月极值。

华北东部和南部、华中和华东的北部及西北中东部等地维持中等及以上程度气象干旱。6月20日，全国中旱及以上面积达138.2万平方公里。26日以来，旱区出现明显降水，气象干旱得到明显缓解。目前，山西南部、河南中部、江苏中部、甘肃中南部、新疆东北部等地仍存在中等及以上程度气象干旱。

6月13-26日，我国出现今年首次区域性高温天气过程，其中北方地区高温强度大、范围广。24日河南焦作最高气温达43.3℃；25日河北灵寿达44.2℃。

6月，全国共发生8次强对流天气过程。11-14日，华北、黄淮等地遭遇雷暴大风、冰雹和短时强降水；22-24日，河北、江苏等地遭遇雷暴大风、冰雹和短时强降水，南京江宁最大小时雨量达118.8毫米，河北保定出现36米/秒的大风。

7月需防范强降水可能引发的次生灾害

中国气象局预计，7月，东北、内蒙古中部、华北大部、华东北部局部和南部、华中南部、华南、西南地区东南部、西藏西部降水较常年同期偏多。其中黑龙江大部、吉林、辽宁、北京、天津、河北大部、福建南部、广东、广西、海南、云南东南部、西藏西部偏多2-5成。

气温方面，预计7月，除华南、西南地区东南部、华东南部局部气温较常年同期偏低外，全国其余地区气温接近常年同期到偏高。

根据7月气候趋势预测，王亚伟表示，有五方面的气象服务建议：

一是防范强降水可能引发的次生灾害。东北、内蒙古中部、华北大部、华东北部局部和南部、华中南部、华南、西南地区东南部、西藏西部等地应加强防范强降水等灾害性天气过程对生产生活的影响及可能引发的次生灾害。

二是做好防暑降温及供电应急准备。华东中部和北部、华中中部和北部、西南地区东北部等地需关注高温对人体健康的不利影响，做好防暑降温的供电应急准备工作。

三是防范气象干旱做好森林防火。内蒙古西部、西北地区北部和东部、新疆等地降水偏少、气温偏高，需防范气象干旱的发展，并做好森林防火工作。

四是防范台风灾害。预计7月中旬还将有台风登陆或明显影响我国东部沿海，需防御台风带来的强降水、大风和风暴潮灾害。

五是防范天气对农业的不利影响。东北、华南等降水偏多地区注意保持田间沟渠畅通、及时排涝降渍；西北地区北部和东部、江汉等地墒情偏差地区及时灌溉补墒；东南沿海地区提早做好防台准备，减轻强风暴雨对农业渔业生产可能造成的损失。

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