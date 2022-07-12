人民网记者 李源 董童

“这里是我们的收奶区，一共有6条收奶通道，可同时容纳12辆奶车收奶，总收奶能力达每小时160吨；所有奶车均来自集约化、规模化和饲养的大型牧场。为确保奶源安全，奶车不仅全程用GPS定位，而且运送到工业园的奶源要经过共113项指标的检测和闪蒸、净乳、分离、标准化、巴氏杀菌等一系列预处理工艺……”在7月12日进行的人民网“透明工厂”首场直播中，三元食品讲解员为人民网主持人吴婧和品牌代言人王凯做着详细介绍。

通过直播，广大网友跟随人民网主持人和王凯的脚步，通过对三元牛奶生产基地的探访，深入了解了奶牛育种饲养、牛奶运输储存、杀菌工艺、智能立仓、冷链运输等奶制品生产的关键环节。

“透明工厂”系列直播是人民网新推出一档融媒体节目，旨在以“生产透明”推动“企业透明”，进而建立健全“行业透明”制度，同时带领广大消费者“云调研”车间一线，近距离了解生产全链条，检验“中国制造”的匠心品质，探寻“中国创造”的关键密码，领略“中国品牌”的非凡魅力。

直播第一站北京市延庆区的北京奶牛中心。

本次直播的第一站，“透明工厂”采访组探访了位于北京市延庆区的北京奶牛中心。该中心拥有50多年历史，多年来持续为三元乳品全产业链提供优质的生鲜乳原料，还肩负着国家种牛自主培育、奶牛群体遗传改良和育种体系建设的责任。

“我们这个基地奶牛存栏1400头，是三元食品乳品全产业链的源头。除提供优质的生鲜乳以外，还承担着整个集团公司86000头牛的遗传改良。”北京牛奶中心主任麻柱介绍说。

三元自动化生产车间。

直播第二站，瀛海工业园——这里既是三元的乳制品生产基地，又设有科普教育基地“首都牛奶科普馆”。在工业园内，消费者能够直观地看到牛奶从生鲜乳原料到被加工成各类乳制品全过程，也可以了解更多首都奶业发展史。

展览馆中保留下来的“奶褡裢”等老物件。

三元创立于70多年前，与共和国同龄。在三元的奶业足迹展览馆，奶褡裢、奶票、奶卡等带着浓浓历史情怀的老物件见证了新中国首都奶业的发展史。

“现在我们看到的是鲜奶车间。离咱们最近的这条就是 72℃杀菌工艺生产线，采用更低的黄金杀菌温度，达到杀菌目的同时能保留更多活性蛋白。配合我们自主研发的陶瓷膜过滤杀菌技术，这项技术还获得了国家发明专利。”随着讲解，三元牛奶的核心生产细节一一展现在网友眼前。

对于食品企业来说，食品安全是重中之重。三元食品副总经理王辉告诉人民网，公司在生产中始终坚守底线和红线，打造了从奶牛育种、饲养到牛奶加工、销售、冷链运输，再到售后服务全产业链的阳光监管安全体系。

“层层把关、确保品质，实现了70年‘零事故’。”王辉自豪地说。

人民网主持人对话三元食品党委书记、董事长于永杰和王凯。

直播中，三元食品党委书记、董事长于永杰坦言，疫情之下，各行各业发展都受到了不同程度的影响。三元作为首都品牌，用更加严格的管理把握奶源系统、物资系统、生产系统和物流系统安全，确保消费者能及时喝上“放心奶”，充分展示了国企担当。

“三元始终坚守首都品质和提高国民健康素质的初心，坚持做‘受国人信赖的民族乳企’。”于永杰说，未来，三元将继续以消费者为中心，研发推出更多更好的产品，满足消费者的多元需求。

近两小时的人民网“透明工厂”首场直播，吸引了全平台超1368万人次观看。开播5分钟，全平台观看人次破50万。众多网友通过点赞、留言等方式参与互动，反响热烈。

下一步，人民网、“人民网+”客户端将开设“透明工厂”专栏，进一步汇集节目精彩内容，展示各行各业推动经济高质量发展成果。

(责编：董童、李源)