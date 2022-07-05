人民网记者 王震

近年来，我国数字经济蓬勃发展，数字技术与传统行业深度融合，企业正在加速数字化转型。

中国信通院云大所与思爱普（SAP）联合发布的《新型中国企业的智慧管理平台研究报告（2022年）》（以下简称《报告》）指出，中国企业数字化转型迎来黄金发展期，新型中国企业转型重点正在从基础架构上云和数据上云逐步向管理上云、业务上云升级。

新型中国企业成为数字经济的中流砥柱

数字经济正在成为中国经济发展最强大的引擎之一。数据显示，从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。数字经济正在成为稳定经济增长的关键动力。

《报告》指出，低碳发展、高质量发展、专精特新、云转型升级成为数字经济时代发展的必然选择，一批“新型中国企业”正在成为数字经济的中流砥柱。

如何理解新型中国企业？首先，新型中国企业是全数据的智慧企业，数字化浪潮下，从企业层面构建统一的业务数据平台，以数据驱动的方式实现全域业务的智慧管理；第二，新型中国企业是全链接的协同企业，借助云计算、物联网IoT、大数据、人工智能等新兴数字技术，实现与大产业链上下游的无缝衔接与协同；第三，新型中国企业是全绿色的可持续发展企业，将数字技术与行业解决方案充分结合，实现高效化的能源利用，建立低碳化的生产过程，并完善精准化的碳排放监测管理。

“管理上云”正成为企业数字化转型核心

数据显示，2020年，中国企业级应用软件市场同比增长10.9%，市场规模总量达到521.7亿元，到2023年市场规模将超过740 亿元。中国企业数字化转型的意愿依旧强烈，信息化投入仍将保持快速增长。

《报告》指出，在政策支持、技术发展、市场竞争、疫情影响等多重因素的驱动下，中国企业数字化转型迎来黄金发展期。与此同时，基于云技术的智慧管理平台，在数字化时代已为必然选择。

智慧管理平台的多样化实施路径。图片来源：《新型中国企业的智慧管理平台研究报告（2022年）》

广州双桥股份有限公司是全国最大的液体淀粉糖生产企业，疫情期间，通过ERP云化、数字化部署，企业实现多业务线条降本增效，IT人力成本减少了10%，库存周转率提高了30%。云系统、大数据和智能化正在成为食品行业进一步提质增效的转型路径。

“疫情加速了企业的数字化转型，特别是催生了向‘云’转型，云的优势是能够更快地部署。”SAP全球执行副总裁黄陈宏博士认为，利用“云”的开发、部署和运维能力，能够帮助企业构造可扩展、敏捷、高弹性、高稳定性的业务系统，降低资源成本，提升研发运维效率。

“通过建设智慧管理平台，化点为面，深入挖掘业务洞察，企业对外能够开展开源客户，对内能够提升韧性、打破数据孤岛。” 信通院云大所所长何宝宏表示，当前我国的经济已经进入了创新驱动发展的全新的阶段，数字化转型等命题已经成为了我们数字经济时代各行业企业转型发展的必然选择。为实现新型中国企业的全数据、全链接、全绿色的发展目标，建设智慧管理平台，实现管理上云是转型升级的关键环节。

着眼核心业务，进一步深化数字技术融合应用

近年来，国家出台了多项政策支持企业经营管理数字化、智能化转型发展，但仍存在着市场渗透率有待提升等问题。如何进一步发挥数字技术对业务场景化的深化赋能作用，持续营造智慧管理发展环境，成为当前行业关注的焦点。

数字化转型的核心目标是解决业务挑战。图片来源：《新型中国企业的智慧管理平台研究报告（2022年）》

“从信息化到数字数字化的挑战，其实是来源于技术更强的赋能。”在蒙牛集团首席数字官张决看来，因为技术的赋能，所有管理、业务动作都可以被实时海量被记录下来，这对企业管理的信息化、数字化发展提出了很高的要求，同时也将发挥更加重要的作用。

云计算、大数据、人工智能是引领未来信息产业创新发展的关键技术和重要手段。黄陈宏认为，智能化或者数字化转型正在成为企业的“必修课”，“作为数字化转型服务商，我们在支持中国企业数字化转型、实现管理上云的过程中，将扮演好云时代新型中国企业赋能者，成为中国企业业务转型的好伙伴，中国企业参与双循环的金钥匙，支持中国企业可持续发展的同路人。”

“数字化转型的核心是解决业务挑战而非炫技，企业要避免陷入盲目追赶新概念与新技术热潮的怪圈。”何宝宏表示，从技术角度来看，新一代的数字技术的快速发展与广泛应用，为企业的数字化转型带来新的发展机遇。同时需要注意，企业数字化转型应回归业务本质，从应对核心业务挑战的角度出发，驱动企业数字化建设，助力企业完成降本增效。

点击下载：新型中国企业的智慧管理平台研究报告（2022年）

(责编：王震、高雷)