人民网北京7月5日电 （记者李栋）今年夏粮生产获得丰收，眼下，我国夏粮收购已全面展开。国家粮食和物资储备局最新发布的数据显示，目前，主产区累计收购新麦2934万吨，收购进度明显快于往年。

国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云介绍，5月下旬以来，夏粮收购由南向北陆续展开，目前湖北、安徽、江苏等地收购进度基本过半；河南、山东、河北等地正在集中大量上市。截至目前，主产区累计收购新麦2934万吨，同比增加462万吨。

“今年夏粮收购总体上呈现进度快、质量好、价格稳、市场活等特点，特别是今年小麦质量明显好于上年，大部分达到二等水平。”秦玉云介绍，截至6月30日，主产区累计收购小麦2934万吨，同比增加462万吨；收购油菜籽66万吨，同比增加32万吨。

“新麦上市以来，储备企业积极开展轮换收购，加工贸易企业入市收购积极性高，市场购销活跃。”秦玉云说。目前，主产区小麦收购均价稳定在每斤1.55元左右，比去年同期高0.3元，远高于1.15元的最低收购价格水平，后期基本不会启动托市收购。

有好粮更要储好粮。据气象预报，4日至6日，广西、广东、湖北、河南等9省区有强降雨，部分地区大暴雨；华北、东北较强降雨。针对当前汛期来临、阴雨天气较多等情况，国家粮食和物资储备局相关负责人表示，通过加强农民储粮技术指导，避免出现霉粮坏粮，减少损失浪费。此外，指导企业采取针对性措施提高安全生产和安全储粮水平，确保安全度夏。

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