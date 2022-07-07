人民网北京7月7日电 （记者杨虞波罗）记者从国家邮政局获悉，上半年，快递业务量预计将超500亿件，业务收入预计接近5000亿元。

上半年，快递行业规模曲线回升，行业加速恢复。快递行业克服疫情等因素影响，规模短暂下降后迅速回升，仍实现正增长，展现出良好的发展韧性。日均业务量恢复至3亿件以上，超去年同期水平。

其次，节日经济与电商促销助力快递行业回稳。“双品网购节”“618购物节”等促销活动相继开展，带动快递业务量快速回升，日最高业务量超4亿件。

同时，随着“快递进村”工程深入推进，农产品上行渠道日益畅通，农产品快递包裹稳步增长。中部大部分省（区、市）业务量增速超全国平均水平，成为带动行业增长的重要力量。

国家邮政局发展研究中心业务研究三部副主任王岳含表示，上半年，全球通胀居高不下，新冠疫情仍在世界范围内持续流行，国内疫情偶发散发。快递复工复产面临较大压力，发展一度受阻。但在全行业的积极努力下，行业快速筑底修复，市场规模实现正增长，能力质效有所提升，在畅通经济循环与保障产业链供应链稳定中的战略性基础性作用进一步显现。

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