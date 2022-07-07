国家邮政局：上半年快递行业加速恢复 业务量预计超500亿件
2022年07月07日13:58 | 来源：人民网
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人民网北京7月7日电 （记者乔雪峰）7月7日，国家邮政局发布了《2022年6月中国快递发展指数报告》（以下简称《报告》），《报告》指出，6月中国快递发展指数为289.4，环比增长7.5%，行业规模恢复进程加快，基础能力提升明显，发展态势回暖向好。
从中国快递发展指数的四个一级指标来看，6月，快递发展规模指数为386.5，环比提高12.1%。
国家邮政局相关负责人表示，上半年，快递业务量预计将超500亿件，业务收入预计接近5000亿元，行业规模呈现四大特点：
一是规模曲线回升，行业加速恢复。上半年，行业克服疫情等因素影响，规模短暂下降后迅速回升，仍实现正增长，展现出良好的发展韧性。日均业务量恢复至3亿件以上，超去年同期水平。
二是节日经济与电商促销助力行业回稳。“双品网购节”“618购物节”等促销活动相继开展，带动快递业务量快速回升，日最高业务量超4亿件。
三是农产品市场繁荣活跃。随着“快递进村”工程深入推进，农产品上行渠道日益畅通，农产品快递包裹稳步增长。
四是中部地区发力明显。中部大部分省（区、市）业务量增速超全国平均水平，成为带动行业增长的重要力量。
(责编：杨曦、高雷)
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