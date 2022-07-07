人民网北京7月7日电 （记者乔雪峰）7月7日，国家邮政局发展研究中心业务研究三部副主任王岳含在国家邮政局例行新闻发布会上表示，上半年，全球通胀居高不下，新冠疫情仍在世界范围内持续流行，国内疫情偶发散发。快递复工复产面临较大压力，发展一度受阻。“在全行业的积极努力下，快递行业快速筑底修复，市场规模实现正增长，能力质效有所提升，在畅通经济循环与保障产业链供应链稳定中的战略性基础性作用进一步显现。”

6月，快递服务质量指数为334.9，环比提升1个百分点。上半年，受部分月度网络阻断影响，服务时效小幅下降，但服务质量总体保持较高水平。快递业通过细化升级操作规范、加大软硬件投入力度等举措多管齐下保障服务畅通，有效应对疫情造成的网络受阻情况；积极推动服务分层与产品分类，满足消费者个性需求；聚焦时效提升与按需服务两个领域，优化服务模式，完善作业流程，改善末端服务质量。

王岳含表示，疫情期间，邮政快递业在民生保供、保通保畅方面的贡献作用主要体现在发挥网络优势畅通经济主动脉、发挥末端优势畅通社区微循环、发挥技术优势保障产业链供应链稳定等三方面。

6月，快递发展能力指数为221.6，环比提升11.7%。上半年，行业不断强化能力建设，厚植行业基础，发展能力稳步提高。快递企业不断加大枢纽节点建设力度，基础设施建设持续推进；不断完善综合运输体系，网络联通性有所增强。

王岳含表示，上半年，受全球疫情、运输成本高企等因素影响，邮政快递跨境业务量有所下降，但快递企业出海步伐并没有放缓，行业在全球网络布局、国际枢纽建设、海外落地配送等方面的能力和水平，均有一定程度提升。全球网络布局日益完善，5大全球性国际邮政快递枢纽集群加快建设，国际服务通达的国家与地区数量进一步增加。加快公铁水航立体跨境运输通道建设，为构建国内国际双循环提供自主可控渠道。不断优化升级海外服务模式，丰富服务产品体系，增强全链条、多元化、门到门服务能力。

6月，发展趋势指数为65.5。下半年，保通保畅政策红利效果将进一步显现，线上消费渐回活跃区间，行业发展环境日益优化，传统运行旺季的潜力空间依然可期，前期投入带来的能力提升，将推动行业在畅通经济循环与支撑实体经济中发挥更大作用。对此，王岳含指出，邮政快递业在复苏的同时，仍然存在一些痛点，需要进一步提升应对突发冲击的能力，优化完善寄递网络布局，提升基层网点经营能力。

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