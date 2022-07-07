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吴晓求：推进注册制等市场化改革 形成多元市场结构

黄盛
2022年07月07日13:58 | 来源：人民网
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“这十年来，中国资本市场坚定地走市场化、法治化、国际化的发展道路，不断壮大、进步。无论内外部环境发生了怎样的变化，我们积极地以市场化机制推进资本市场发展的信心，始终没有动摇。”日前，中国人民大学原副校长、中国资本市场研究院院长吴晓求在由中国人民大学重阳金融研究院主办的“向世界讲‘中国这十年’”主题系列讲座上表示，我国形成了多层次的资本市场，确定了“建制度”“不干预”“零容忍”的基本运行规则，逐步成为一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

吴晓求认为，注册制改革是这十年中国资本市场最具有里程碑意义的标志性事件。“2019年6月13日，在上交所、科创板试行注册制是一个历史性事件，它开启了中国资本市场真正市场化的时代——由市场机制来选择什么样的企业可以成为上市公司，由市场机制来决定企业的定价。”吴晓求说，中国资本市场的发审制度经历了三个阶段，即2000年以前的行政审批制度、核准制和注册制，注册制改革意味着中国资本市场市场化改革时代的真正来临。

“围绕注册制改革，以市场化改革为导向，全面深化资本市场各个环节的改革，并在适当时候在全市场推行注册制，是中国资本市场接下来的主要任务。”吴晓求说，广义上注册制改革，是包括发行、上市、交易、并购重组、信息披露、监管体制、退市机制、法律调整等在内的一整套环节进行调整，出发点是想保护投资者，还市场干净、透明、公平。

此外，吴晓求认为，资本市场接下来还要着力推动产品和制度创新，提升资本市场服务实体经济，促进上市公司结构升级的能力和效率；要推进人民币可持续交易改革，进一步夯实中国资本市场的法治制度，提高资本市场的契约精神、透明度，不断扩大开放，努力将中国资本市场建设成全球新的国际金融中心。

(责编：杨曦、高雷)

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