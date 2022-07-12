人民网北京7月12日电 （记者申佳平）据中国政府网消息，国务院办公厅近日转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》（以下简称《工作方案》），其中提出以县域为主组织动员当地农村劳动力、城镇低收入人口和就业困难群体等参与务工。

《工作方案》指出，在重点工程项目中大力实施以工代赈，既是促进有效投资、稳就业保民生、拉动县域消费、稳住经济大盘的重要举措，也是推动人民群众共享改革发展成果、提高劳动者素质的有效手段。《工作方案》提出4方面12条政策措施，主要内容包括：

一是围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。相关部门明确各领域重点工程项目实施以工代赈的建设任务和用工环节。

二是细化工作任务，充分组织当地群众务工。国家层面列出适用以工代赈的重点工程项目，分领域形成年度项目清单。地方同步建立本地区适用以工代赈的项目清单，实行动态管理。项目所在地县级人民政府与业主单位、施工单位建立劳务沟通协调机制，以县域为主组织动员当地农村劳动力、城镇低收入人口和就业困难群体等参与务工。利用项目施工场地、机械设备等，采取“培训+上岗”等方式开展劳动技能培训和安全生产培训。尽量扩充以工代赈就业岗位，合理确定以工代赈劳务报酬标准，及时足额发放劳务报酬，尽可能增加劳务报酬发放规模。

《工作方案》具体提出，重点工程项目业主单位、施工单位要根据能够实施以工代赈建设任务和用工环节的劳务需求，明确项目所在县域内可提供的就业岗位、数量、时间及劳动技能要求，并向相关县级人民政府告知用工计划。项目所在地县级人民政府要与业主单位、施工单位建立劳务沟通协调机制，及时开展政策宣讲和劳动力状况摸底调查，组织动员当地农村劳动力、城镇低收入人口和就业困难群体等参与务工，优先吸纳返乡农民工、脱贫人口、防止返贫监测对象。培育壮大劳务公司、劳务合作社、村集体经济组织等，提高当地群众劳务组织化程度。项目业主单位要督促指导施工单位做好以工代赈务工人员合同签订、台账登记、日常考勤等实名制管理工作。

三是严格规范管理，落实以工代赈政策要求。重点工程项目可研报告或资金申请报告、初步设计报告或施工图设计文件、批复文件等要件中，以适当形式体现以工代赈政策要求。压紧压实项目建设环节各方责任，在设计、招标投标过程中明确以工代赈用工及劳务报酬发放要求，加强施工现场日常管理，保障劳动者合法权益。强化事前事中事后全链条全领域监管，围绕务工组织、劳务报酬发放、劳动技能培训和安全生产培训等加强监管和检查。

四是完善保障措施，加强投入支持和总结评估。坚持中央统筹、省部协同、市县抓落实。实施一批以工代赈中央预算内投资项目支持重点工程配套设施建设，劳务报酬占中央资金比例提高到30%以上。地方各级政府积极安排专项资金，统筹相关领域财政资金加大以工代赈投入。及时总结推广典型经验做法，对工作积极主动、成效明显的地方予以督查激励。

(责编：申佳平、吕骞)