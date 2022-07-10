王绍绍

京广高铁自2012年底全线贯通至今，共发送旅客破10亿人次。十年来，这条铁路线构建了南北客运“大通道”，打通了京广南段运输“大瓶颈”，推动了高铁沿线城市“大发展”。高铁社会效应日益明显，高铁经济走廊日益凸显，高铁发展贡献日益彰显。

京广高铁的成功运营彰显了中国铁路建设“加速度”，作为提供加速度的主力军之一，广州铁路建设者们在京广南段书写了许多精彩的不凡故事。

实干绘就青春底色 筑牢铁路安全建设

十年来累计完成线路捣固12000公里，实现零违章、零违纪、零事故……这个安全记录在中国铁路广州局集团公司的工班长中实属凤毛麟角。

这个安全记录的获得者就是“80后”工班长闫春青，他来自广州大机段线路捣固一车间线路捣固5工班，同时也是高级技师与火车头奖章获得者。

自2012年参加铁路工作至今，闫春青一直坚守在生产一线，带领队伍奋战在集团管内各条繁忙干线。有时候，即使进入连轴转模式， 他也会保持细心，确保工作安全。

2021年夏天，闫春青需要带领工班在3天内完成设备更换和整备工作，闫春青每天带领大家一大早起床一直干到晚上21点多。而为了排除故障，他一个晚上只睡了三个钟头。

2022年3月，在株洲枢纽的捣固施工中，闫春青总是第一个起床，最后一个睡下，每天工作十六个小时。他率领工班进行模拟试运行，做足安全预想，落实标准作业，在二十多天施工中确保了工班零违章，保持了工班安全的“金刚不坏之身”。

在施工现场的闫春青。中国铁路供图

“工作，去干就对了，不干永远都不会进步。”现任广铁集团长沙供电段长沙南京广高铁供电车间副主任王培说道，目前已参加工作6年了。

初入现场工作，王培从最简单的梯车辅助做起，随着安全等级达到三级，他开始上高空检修设备，接触更多的业务操作，不断跟随师傅深入作业现场。经过学习，他的业务能力有了很大的提升，也为今后的成长打下了坚实的基础。

2019年，王培因为工作出色，从一线职工走到了技术管理岗位。岗位变了，履职尽责的工作作风并没有变。“供电安全是高铁正常运行的核心，我作为一名铁路供电人，会把供电安全永远放在首位，这是我的责任。”对于未来，王培表示会继续立足岗位，用实际行动为高铁优质供电护航。

正在检查设备的王培。中国铁路供图

为民服务葆初心 温暖每位旅途人

“虽然回国归乡的路途很坎坷，感觉很绝望，但是能够遇到热心的你感觉太幸运了，就像一束光，真是人间值得。”这是广州南站“初心服务岗”工作人员赵譞帮助王女士顺利回家后，收到的一段感言。

初心服务岗成立8年以来，有26名像赵譞这样的青年女职工，每天不间断地服务需要帮助的重点旅客，为旅客解决“急、愁、盼”的问题。

“95后”的赵譞，工作4年来，帮助重点旅客5000多人次，帮助旅客找回遗失物品5200余件，收到旅客锦旗和感谢信400余件，有的旅客甚至和她成为知心好友。

“赵譞，现在广州又有疫情了，你要多多注意，保护好自己。”赵譞以前帮助过的一位林大爷每逢节假日都发微信向她送祝福。

赵譞与林大爷的相识源于一次误解。60多岁的林大爷因列车晚点而情绪激动，赵譞耐心安抚后想要带林大爷办理退票业务，却被误解为退票的钱会被自己领取。最终赵譞帮助林大爷办理好退票手续，误会得以解开。

还有一次，一对老夫妇错过了当天唯一一列开往天津的高铁，考虑到两位老人家没有地方住，征得他们的同意后赵譞便帮他们订了一间家旁边的酒店，悉心照料。“我们真是遇到好人了，遇到好心肠的姑娘了！”老奶奶夸赞道。

“我当了两天临时的孙女，感觉还不错！”赵譞在“初心服务岗”当天的服务日记中写下了这句话。

正在工作的赵譞。中国铁路供图

“我把最好的时光都留在了广州南站，我与车站共同在成长。”马新明笑着感慨道。

工作十年来，马新明见证着广州南站从部分股道开通使用，到股道全部开通使用；从仅有的武广线到广珠城际、南广贵广铁路、广深港高速铁路、粤西沿海铁路等线路的开通运行；他自己也从客运员、值班员到值班站长。

广州南站发送达到人数屡创新高，为了能在最繁忙高铁站里，顺利进行服务工作和安全生产工作，值班站长马新明有着他的“秘密武器”，这个武器就是闹钟。

平均每个班，马新明的手机会响起三十三次闹钟铃声，提醒自己什么时间该干什么工作。“这些闹钟帮助我更好地服务旅客，闹钟一响就像是一道命令，让我打起十二分的精神再出发。”马新明说道。

正在帮助旅客的马新明。中国铁路供图

坚守每班铁路岗 共推建设“加速度”

铁路事关国计民生，铁路行业以百万计的产业大军，是助力铁路事业发展的骨干力量。这支在急、难、险、重时刻总是冲锋在前、奋力拼搏的铁路职工队伍，是铁路率先“强起来”的力量源泉和坚强保障。

在中国铁路建设进程中，少不了铁路工作者们坚守岗位、甘于奉献的身影。

2009年，广铁集团广州大机段受命到武广高铁进行打磨作业，当时该段使用主要设备——“96”型打磨车技术装备水平在全世界属于最先进的，但效率不高、精准度低。为攻克这个技术难关，填补此项国内技术空白，广州大机段的一线工人们每天在最高轨温达70℃的线路上工作十小时，经过半年的艰辛最终解决了技术难题。

如今，新时代的铁路建设中也涌现出有担当、有毅力的铁路职工，如闫春青、王培、赵譞、马新明……他们从“人民铁路为人民”的宗旨出发，在平凡的岗位上做出不平凡的成绩。京广高铁跑出加速度，铁路职工也在为实现中国建设交通强国梦“提速加档”。

铁路人将以实际行动践行站好每班岗的决心。“看着从广州南站开出的高铁越开越远、越开越多，我们更加不能掉队。”马新明说。（实习生尹柳玉对本文亦有贡献）

(责编：鲁婧、高雷)