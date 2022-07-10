原标题：广州：科技补助“免申即享”七天到账

【科技政策扎实落地·看招】

“您申报的‘技术合同登记服务补助’专题已通过。请于7月15日17时前，按上图指引在‘广州科技大脑’及‘穗好办’APP确认申领。”近日，广州市科学技术交流馆有限公司（以下简称科技交流馆）技术市场部部长卢巍收到了这样一则5G通知短信。7月6日，他开心地告诉记者：“我们没有提交任何申请材料，只是用手机点击确认申领，7天就收到了广州市的科技补助资金。”

和科技交流馆一样收到补助经费的，还有广州服务贸易与服务外包行业协会、广州生产力促进中心有限公司等20家单位。这是广州市科技局首次试点“免申即享”的技术合同登记服务补助，总计发放经费约1200万元。

“免申即享”实现了政策兑现服务的“零见面”“零申报”，有助于企业精准对接政策红利，是广州市改善营商环境，积极为企业纾困的重要举措之一。

记者从广州市科技局了解到，除了技术合同登记服务补助外，他们还推行了5项“免申即享”业务，分别是中国创新创业大赛（广东·广州赛区）奖励后补助、科技服务机构大赛奖励后补助、中国创新挑战赛（广州）奖励后补助，以及孵化器大赛奖励后补助和众创空间大赛奖励后补助。今年广州“免申即享”业务累计发放总经费将超1.5亿元。其中，孵化器大赛奖励后补助和众创空间大赛奖励后补助已于近日开展补助申领意愿确认。

广州市科技局相关负责人介绍， 与传统的补助申领相比，“免申即享”的流程由原来“申请、受理、审核、拨付”4个环节简化为“系统比对、意愿确认、拨付到账”3个环节。省略的补助“申请—受理—审核”环节，由系统自动比对完成。

“省市的科技信息资源共建共治共享是实现补助信息系统自动比对的关键。”该负责人解释说，“广州市科技局的‘免申即享’工作得到了广东省科技厅的大力支持，我们与广东省科技厅签署了《科技信息资源共建共治共享框架协议》，实现了省市科技信息的互联互通，可以实时同步在省科技信息平台中登记的技术合同成交额等信息，实现补助经费额度的自动核定、计算。”

同时，“免申即享”的经费兑现周期大幅缩短。传统的科技补助需要在年底编制财政经费预算，第二年经市人大审议通过后才能拨付，拨付周期往往需要半年以上。“免申即享”工作得到了广州市人大和广州市财政局的大力支持，安排专项经费支持科技补助“免申即享”试点，实现了当年补助、当年核定、当即下款。

“免申即享”还实现了全程手机办理。广州市科技局利用5G短信平台，定向向补助申领单位推送5G短信。补助申领人在手机端直接跳转登录“广州科技大脑”和“穗好办”APP，即可完成“意愿确认”和“身份认证”，轻松完成补助领取流程。

“‘免申即享’模式最大的创新在于政府服务理念的转变，实现了‘由管理型向服务型角色转变’‘由被动审批管理向主动提供服务转变’。”广州市科技局透露，将继续推出更多面向企业的扶持政策“免申即享”服务措施，持续简化优化程序，加速助企纾困补助资金到位，通过多途径收集企业问题、信息、建议，为在穗企业提供更加精准细致的服务，以改革创新引领营商环境不断提档升级。（记者 叶青）

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